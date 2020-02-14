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У Німеччині арештували директора компанії, який постачав військове обладнання до Росії

Новини » Суспільство     14.02.2020 - 16:18
У Німеччині арештували директора компанії, який постачав військове обладнання до Росії
Ілюстративне фото (Philipp Guelland/Getty Images)

За 2 роки підозрюваний здійснив 7 експортних операцій на загалом близько 8 млн євро

Федеральна Генпрокуратура в Карслруе видала ордер на арешт громадянина Німеччини за підозрою у порушенні ембарго на постачання військового устаткування і техніки до Російської Федерації. Про це йдеться у повідомленні прес-служби федеральної Генпрокуратури в Карслруе.

Як повідомляється, Федеральна прокуратура 12 лютого видала ордер на арешт громадянина Німеччини Александра С. на підставі рішення слідчого судді Федерального суду.

"Існує підозра у порушенні Закону про зовнішню торгівлю та платежі. Є дані, що він діяв в інтересах секретної служби іноземної держави", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваного було тимчасово затримано 11 лютого 2020 року в Аугсбурзі службовцями Управління митної кримінальної поліції.

Підозрюваний - керуючий директор компанії, що розташована на півдні Німеччини. Він постачав верстати військовим одержувачам у Росії, проводячи їх через фальшивих одержувачів. За період з січня 2016 року по січень 2018 року було здійснено 7 експортних операцій на загалом близько 8 млн євро. Експорт таких товарів забороняється положеннями наказу про ембарго, якщо вони можуть бути призначені для військових цілей або для військового кінцевого споживача.

Раніше учасники Міжнародної конференції по Лівії домовилися підтримувати ембарго зброї в цю країну.

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