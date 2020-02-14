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В Германии арестовали директора компании, который поставлял военное оборудование в Россию

Новости » Общество     14.02.2020 - 16:18
В Германии арестовали директора компании, который поставлял военное оборудование в Россию
Иллюстративное фото (Philipp Guelland/Getty Images)

За 2 года подозреваемый совершил 7 экспортных операций на сумму около 8 млн евро

Федеральная Генпрокуратура в Карслруе выдала ордер на арест гражданина Германии по подозрению в нарушении эмбарго на поставки военного оборудования и техники в Российскую Федерацию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы федеральной Генпрокуратуры в Карслруе.

Как сообщается, Федеральная прокуратура 12 февраля выдала ордер на арест гражданина Германии Александра С. на основании решения следственного судьи Федерального суда.

"Существует подозрение в нарушении Закона о внешней торговле и платежах. Есть данные, что он действовал в интересах секретной службы иностранного государства", - говорится в сообщении.

Подозреваемый был временно задержан 11 февраля 2020 года в Аугсбурге служащими Управления таможенной уголовной полиции.

Подозреваемый - управляющий директор компании, расположенной на юге Германии. Он поставлял станки военным получателям в России, проводя их через фальшивых получателей. За период с января 2016 года по январь 2018 года было осуществлено 7 экспортных операций на сумму около 8 млн евро. Экспорт таких товаров запрещается положениями приказа об эмбарго, если они могут быть предназначены для военных целей или для военного конечного потребителя.

Ранее участники Международной конференции по Ливии договорились поддерживать эмбарго оружия в эту страну.

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