Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки

Міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про втрати в енергетичній інфраструктурі після активізації агресії Росії. Незважаючи на зниження видобутку вугілля і газу, а також практично зруйновану базу для виробництва палива, Україна, за словами міністра, знайде необхідні ресурси і для армії, і для аграріїв.

Тарифи на газ і електроенергію підніматися не будуть, запевнив він. Галущенко також заявив, що після зустрічі з главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі у нього склалося враження, що організація не просто заграє з Росією, а "грає на чужому полі".

- На сьогоднішній день можна говорити, що опалювальний сезон завершився. Наскільки він пройшов успішно, враховуючи ситуацію останнього місяця?

- Так, опалювальний сезон закінчився і однозначно він пройшов успішно. На жаль, останні 40 днів війни були, звичайно, випробуванням для енергосистеми. Але можна впевнено констатувати, що прогнози так званих "експертів", які говорили про неминучий провал сезону, м'яко кажучи, не виправдалися.

Якщо говорити про вугілля, то ми розуміли ще наприкінці минулого року, що Росія буде всіляко перешкоджати його поставкам в Україну. Коли стало ясно, що колишні маршрути поставок вугілля не можуть бути використані (транзит через РФ-ред.), швидко вийшло диверсифікувати шляхи за рахунок поставок морем, і вони йшли дуже ритмічно. Було законтрактовано кілька судів. Перше зайшло в кінці листопада, а потім вони йшли щомісяця. Це було вугілля з США, Колумбії, Австралії.

Нам у підсумку вдалося наповнити склади на необхідному рівні. Наша мета була, крім опалювального сезону, забезпечити роботу енергосистеми в ізольованому режимі для подальшої синхронізації з європейською енергосистемою NTSO-E, яка розпочалася 23 лютого.

Ми планували, що до 20 лютого мало бути фізично не менше 1 млн тонн вугілля. Але в підсумку ми забезпечили навіть більше. Це дало можливість пройти ізольований режим без проблем. І зараз вже не секрет, що ми розглядали проходження ізольованого режиму без повернення назад, тобто без підключення енергосистеми до Росії та Білорусі. Це був наш план "А", який ми і реалізували. Правда, ми виходили з того, що нас назад не підключать. А в підсумку - ми самі відмовилися підключатися назад до енергосистеми країни-агресора.

Важливим фактором стабільного проходження цього опалювального сезону стало максимальне за всю історію України вироблення атомної генерації. Більше 300 млн Квт*годин на добу. Друге питання - газ. Говорили, що запаси рекордно мінімальні і ми всі замерзнемо.

- З газом проблем не виникло, оскільки вдалося запастися вугіллям і була відносно тепла погода. Я вірно розумію?

- Насправді з приводу теплої погоди - так, споживання газу було трохи менше. Але якщо порівняти споживання електроенергії в грудні минулого року, то пік у нас був вище – 25 тисяч МВт, проти 24 тисяч МВт в попередньому опалювальному сезоні. Тобто за фактом ми зафіксували, що незважаючи на погоду, споживання зросло на 1 тисячу МВт. А це один атомний блок.

І в січні споживання було більше, ніж у попередній опалювальний сезон. Зростання споживання тісно пов'язане з тим, що люди, враховуючи невисокий тариф на електроенергію, який в цьому сезоні був знижений для 80% домогосподарств, масово почали "сідати на розетку".

Тобто максимально зменшували споживання газу і переходили на електроенергію. Так що теза про "допомогла тепла погода " – неоднозначна. Але необхідний обсяг газу у нас був. І імпорт газу ми почали ще в січні. І зараз є можливості імпортувати певний обсяг у разі потреби.

- Можна сказати, з якими залишками вугілля і газу ми завершили опалювальний сезон?

- Я намагаюся зараз не називати конкретні цифри – війна йде на всіх фронтах. Але скажу так - вугілля значно більше мільйона тонн, а газу більше 9 млрд кубометрів.

- Яких втрат енергетичної інфраструктури ми зазнали внаслідок бойових дій?

- Я не буду говорити про розриви і пошкодження мереж – електричних і газових. Скажу в цілому про великі об'єкти. Ключове - Луганська ТЕЦ, яку ми втратили. Вона на території, яка тимчасово контролюється окупантами. Повністю знищена Охтирська ТЕЦ - туди потрапили дві авіабомби. На жаль, загинули люди, оскільки було пряме попадання в машинний зал. Чернігівська ТЕЦ, куди теж неодноразово були попадання.

Окупована Каховська ГЕС. Ну і Запорізька АЕС досі під контролем окупантів. І, звичайно ж, нафтова інфраструктура. Ви бачите, що вони знищують нафтобази, Кременчуцький НПЗ.

– Як постраждали шахти і газові родовища? Наскільки може скоротитися видобуток вугілля і газу?

- Є шахти, які ми вже не відновимо. Відбувається їх затоплення, і можливості повернути їх до роботи немає. Це шахта "Золота" в Луганській області, а також "Тошківська", яка знаходиться в цьому ж регіоні – вони потрапили під сильні обстріли, через які перервалося електрозабезпечення.

"Південнодонбаська" перша. Поки не працює шахта "імені Сургая" - люди сидять в бомбосховищах, і у них немає можливості піднятися. Всі інші працюють. Але видобуток трохи зменшився через проблеми з логістикою.

По газових родовищах - є пошкодження на Олишівському родовищі в Чернігівській області.

Видобуток газу загалом впав десь на 15%, а вугілля на держшахтах-до 30%.

- Що з нафтопереробкою? Кременчуцький завод зруйнований, нафтобази теж. Наскільки великі ризики дефіциту палива?

- Російські окупанти зараз цілеспрямовано знищують нафтопереробний комплекс. Але ми диверсифікували поставки ще з перших днів бойових дій. Таким чином потребу в паливі ми забезпечимо. Ми знаємо, як це зробити, поставки будуть. Я не хочу зараз говорити яким саме чином.

– Чи змінюватимуть умови на ринку продажу нафтопродуктів? Якось зміниться регулювання або ще щось?

- Вже були деякі зміни - скасовано акциз і знижено ПДВ. Якщо ще треба буде щось зробити, то швидко приймемо рішення.

– Враховуючи, що основні шляхи доставки вугілля морем практично заблоковані, як ми плануємо отримувати вугілля? І наскільки нам буде потрібен імпорт, враховуючи, що споживання електроенергії і в принципі енергоресурсів скоротилося. Воно, звичайно, буде відновлюватися після завершення війни, але напевно не до колишнього рівня.

- Ми будемо працювати, щоб максимально збалансувати ситуацію за рахунок власного видобутку. При цьому треба враховувати, що і зараз йде імпорт. Є контракти приватної генерації, і є домовленості з партнерами. Будемо постачати вугілля через сусідів на заході. До того ж, витрати вугілля зараз скоротилися в порівнянні із запланованими.

– Тобто залізницею?

– Так.

– Наскільки небезпечною залишається ситуація на атомних станціях - Запорізькій та Чорнобильській? Чи є якийсь результат приїзду глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі в Україну?

- По Чорнобильській станції. Окупанти покинули станцію. Є інформація, що це відбувалося як відхід Орди з виносом всього, що там є – від вилок до комп'ютерів. У найближчі дні ми подивимося, що там залишилося.

На Запорізькій станції ситуація залишається такою ж - вони фізично знаходяться на станції. Це від 300 до 500 військових і десь 50 одиниць важкої техніки в периметрі станції. На станції в певний час з'явилися 11 осіб з "Росатому". Ми їх усіх знаємо, їх ідентифікували, хто з яких російських станцій. Зараз вони там і наш персонал теж там.

- Експлуатують станцію росіяни?

- Ні, експлуатують наші-персонал "Енергоатому".

– Але станція працює?

– Так. Вона працює, видає електроенергію, правда, обмежена, оскільки знищені деякі лінії. Є тільки дві лінії, по яких може піддаватися електроенергія. Зараз є інформація, що деякі з росіян-енергетиків хочуть повернутися додому. Не знаю причин, але є певна інформація, що вони намагаються покинути станцію.

– Так що за результатами приїзду глави МАГАТЕ?

- Ми минулого тижня зустрічалися на Південно-Українській станції і обговорили деякі питання. Вони готові були надавати технічну допомогу. Але ключове питання в тому, що вони не мають можливості верифікувати ядерні об'єкти і матеріали, а це їх безпосередня функція.

Ми зі свого боку не могли як держава забезпечити доступ до об'єктів - на той час (29 березня, - ред.) це була ЧАЕС і ЗАЕС. Я говорив Гроссі, що для нас важливі політичні сигнали від МАГАТЕ – на війні не буває нейтральної позиції.

Ми наполягали на тому, що перший і основний елемент ядерної безпеки – це вихід російських військових з наших ядерних об'єктів. Не можна говорити про ядерну безпеку, поки там знаходяться окупаційні російські війська. Питання в тому, що тільки Україна, а ніяк не російські військові, може виступати гарантом ядерної безпеки на своїх ядерних об'єктах.

- Я чув думку, що МАГАТЕ підіграє Росії. У вас таке враження не склалося, коли ви спілкувалися з Гроссі?

- Якщо ставити питання таким чином, що "ми відповідаємо тільки за ядерну безпеку і все одно, хто контролює станцію" – це, очевидно, можна вважати певним елементом, як ви сказали, підігравання. Це означає, що МАГАТЕ йде до росіян і каже – ми хочемо зробити інспекцію на станції. Росіяни їх туди заводять, вони перевіряють і кажуть – радіаційна і ядерна безпека забезпечена. Але це виглядає абсурдно і суперечить всім можливим нормам міжнародного права у сфері атомної енергетики.

Зараз можна обговорювати тільки візит на Чорнобильську станцію, оскільки вона повернулася під контроль України. І це поки усе. Якщо є наміри відвідати Запорізьку станцію до повернення Україною контролю над нею, то це не загравання – це гра на чужому полі – на російському полі. Для мене це виглядає спробою легітимізації присутності російських військ ЗАЕС.

Якщо міжнародні експерти вийдуть і скажуть – все нормально, фон в нормі, ядерна безпека забезпечена... Але вибачте, про яку ядерну безпеку може йти мова, якщо станція окупована?! Ми виходимо з іншого - не може йти мова про безпеку, поки держава-власник не контролює об'єкт.

Те, як захоплювали Запорізьку станцію – це був просто аут, ядерний тероризм у всій красі. Вони стріляли з танків і мінометів. Потім на станції збирали снаряди, які не розірвалися. Їх зібрали, винесли за периметр станції і під навчальним корпусом підірвали, що теж маразм з точки зору ядерної безпеки.

Та й взагалі, знаходження танка на атомній станції, снаряди... Там може бути все що завгодно - може щось вибухнути. Це просто абсурд говорити про ядерну безпеку чи якусь аполітичність у такій ситуації. Не може бути ядерної безпеки, коли снаряди знаходяться близько ядерних реакторів!

- Ми приєдналися до європейської енергосистеми (ENTSO-E). Поки можливі лише технічні перетоки електроенергії. Коли можуть початися комерційні поставки? І що це швидше за все буде – імпорт або експорт?

- Ми зараз активно працюємо, щоб був можливий комерційний перетік. Вже є трохи комерції - близько 200 МВт рівним графіком. Але це окрема лінія на Польщу. Перший експорт вже йде. Можливість на сьогодні - до 2 ГВт саме комерційного перетікання.

Для нас зараз дуже важливий експорт. Сьогодні можливості для експорту у нас значні. Але може бути і імпорт, якщо раптом знадобиться додатковий обсяг, який не забезпечений резервами енергосистеми. Але зараз, перш за все, експорт, оскільки резерви у нас істотні і нам треба завантажити енергосистему і забезпечити надходження коштів для енергоринку. Зараз рівень платежів впав і система відчуває брак коштів. А експорт - це істотне підживлення.

- Європа займається питанням централізованої закупівлі газу. Перш за все, мова про LNG. Вони, наскільки я уточнював, ще не виробили цю схему – переговори з потенційними постачальниками ще ведуться. Як Україна бачить себе в такій схемі, і чи зробили ми вже якісь пропозиції з цього питання?

- Тема централізованої закупівлі газу не нова для європейців. Ці питання обговорювалися в контексті нашої позиції про необхідність зупинки "Північного потоку-2". Але тоді країни ЄС розділилися, і не всі підтримували цю ідею. Зараз, нарешті, до цього прийшли самі, і ми тільки вітаємо цю ініціативу.

У нашому розумінні це дасть можливість максимально диверсифікувати поставки. У Європі зараз кажуть, що за два роки можуть відмовитися (від російського газу - ред.). Але ми виходимо з того, що вони можуть це зробити і зараз. І LNG якраз саме той шлях, який прискорить процес. Такого коливання цін, з яким Європа зіткнулася в цьому опалювальному сезоні, вони не бачили ніколи.

- "Нафтогаз" веде переговори щодо укладення довгострокових контрактів на закупівлю газу? І як будуть покриватися фінансові потреби компанії?

– Так. "Нафтогаз" спілкується досить активно саме про можливість закупівлі LNG. Там будуть різні цінові категорії, і вони над цим питанням працюють активно.

- А є якісь зрушення з питання збільшення потужностей з постачання газу з Польщі?

- Поки це питання обговорюється. Але говорити про те, що почалися якісь роботи, поки не можна. Але у нас вже зараз можливість гарантовано імпортувати близько 50 млн кубометрів (за добу-ред.), і ми відчуваємо себе в цьому відношенні спокійно.

- Як будуть покриватися фінансові потреби НАК?

- Там можливі різні інструменти. У тому числі і за рахунок збільшення ренти на видобуток газу всередині України. У Раді вже прийнято відповідний закон. Крім того, можливе залучення ресурсів партнерів для закупівлі газу. Зараз питання фінансів дійсно ключове.

Але ми будемо по–новому дивитися на це питання - з урахуванням падіння споживання зараз і того, що ми розраховуємо на відновлення роботи підприємств після нашої перемоги. Ми повинні прорахувати, який нам обсяг потрібен, і вже від цього буде визначення ресурсів. Крім того, потрібно дивитися, що буде з цінами, щоб зрозуміти, коли і скільки потрібно буде імпортувати

- Ініціатива щодо збільшення ренти все-таки буде реалізована?

- Прийнятий закон має запрацювати. Але зараз є ще деякі ініціативи, і ми їх обговорюємо. Думаю, найближчим часом можуть бути внесені деякі зміни.

- Контракт з Юрієм Вітренко як главою НАК закінчується в кінці квітня. Вже ясно, чи буде він продовжений через надзвичайну ситуацію або буде конкурс?

- Поки я не чув зауважень щодо роботи Вітренко.

- Чи можна очікувати якихось змін цін газу для споживачів? Маю на увазі всі категорії - населення, ТКЕ, промисловість, бюджетні установи. Чи можливе введення ПСО і для кого?

- Підвищення тарифів на газ і електроенергію зараз не обговорюється. Якими механізмами ми будемо це забезпечувати - подивимося. ПСО може бути як один з них. Будемо аналізувати і приймати рішення.

- Деякі країни Європи вже заявили про відмову від російських нафти, вугілля і газу. Маю на увазі країни Балтії і Великобританію. Як ви, як міністр, з політичної точки зору можете оцінити настрій країн Європи щодо відмови від російських енергоресурсів?

- Нещодавно я давав інтерв'ю ВВС. І вони мене запитали, як ви поясните європейцям, що у них зростуть ціни в платіжках. Я розумію, що для них це питання дуже важливе – ми відмовилися від російського газу і у нас виросли платіжки. Я відповів – вважайте, що це ви платите за свою безпеку і мирне небо. Якщо ви хочете платити менше і нести ризики війни і знищення, то вирішуйте самі. Те, що ми побачили в Бучі та Ірпені, думаю, дуже сильний аргумент в даній ситуації.