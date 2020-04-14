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На дострокових виборах у Раду можуть пройти чотири партії

Новини » Політика     14.04.2020 - 10:50
На дострокових виборах у Раду можуть пройти чотири партії
Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рейтинг президентської партії трохи знизився, але залишається найвищим

Якби дострокові парламентські вибори відбулися найближчим часом, то у Верховну раду пройшли б чотири партії. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

На дострокових виборах у Раду можуть пройти чотири партії

За даними опитування, за партію "Слуга народу" планують підтримати 38,1% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

Крім того, 15,4% таких опитаних готові підтримати партію "Європейська солідарність", 14,1% - партію "Опозиційна платформа - За життя", 9,1% - партію "Батьківщина".

Рейтинг інших політичних сил - нижче 4%. Тих, хто не визначився із вибором - близько 20%.

На дострокових виборах у Раду можуть пройти чотири партії

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування 10-12 квітня 2020 року методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Опитування проводилося по всій Україн, за винятком окупованих Росією територій. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", діяльністю Верховної ради України незадоволені 63% жителів Києва, задоволені - 18%, важко оцінити - 19%. За даними опитування, 44% киян незадоволені діяльністю президента Володимира Зеленського, задоволені 43%, ще 14% не змогли відповісти.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, в кінці березня 2020 року до президента Володимира Зеленського позитивно ставляться 46% тих українців, хто знає політика, нейтрально - 33%, негативно - 21%.

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