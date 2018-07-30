Геращенко: РФ перед виборами може видати заручників лояльним кандидатам
Ірина Геращенко вважає, що карту українських заручників розіграють перед виборами
Російська Федерація може видати українських заручників перед виборами лояльним до Кремля кандидатам. Таку думку в Facebook висловила перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко.
Зокрема, Геращенко не виключає, що російський президент Володимир Путін буде використовувати карту заручників перед виборами в Україні. У тому числі, їх можуть видати лояльним до Кремля кандидатам.
"Сьогодні ці відчуття ще гостріше. Тема важлива і актуальна для суспільства, і Кремль буде її розігрувати по повній. Жахливо, коли долі людей стають цинічним інструментом для впливу на український політичний ландшафт", - зазначила вона.
За її словами, з березня українська сторона не отримала відповіді на пропозицію обміняти ув'язнених 36 росіян на політв'язнів.
"Все це наводить на думку, що Кремль буде чекати старту української виборчої кампанії і потім спробує грати не тільки на темі заручників, але й більш широко - Донбасу, війни і миру, підштовхуючи до "прямих переговорів" з ОРДЛО", - додала Геращенко.
Нагадаємо, раніше Геращенко заявляла, що Росія планує й далі використовувати політв'язнів для торгу.