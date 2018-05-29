Геращенко розповів подробиці вбивства Бабченка

Одна з версій вбивства Бабченка - зачистка російськими спецслужбами

Колишній радник міністра внутрішніх справ України, народний депутат Антон Геращенко розповів подробиці вбивства Аркадія Бабченка, якого вбили у Києві ввечері 29 травня. Бабченко вбили біля його квартири, коли він вийшов у магазин, написав Геращенко Facebook.

"В будинку закінчився хліб. Аркадій пішов в магазин. Вбивця його чекав на сходовому майданчику в під'їзді. Коли Аркадій відкрив двері квартири, вбивця зробив кілька пострілів у спину Аркадія Бабченка", - написала Геращенко.

Також він зазначив, що Бабченко був послідовним противником путінського режиму".

"Очевидно, що однією з версій буде - дії російських спецслужб щодо усунення осіб, що заважають і далі отруювати свідомість росіян правдою про те, що насправді відбувається в Росії і Україні", - додав Геращенко.

Він також додав, що на місце вбивства виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Нагадаємо, журналіст Аркадій Бабченко помер від вогнепального поранення ввечері 29 травня 2018.