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Геращенко розповів подробиці вбивства Бабченка

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 22:33
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)
Фото: Аркадій Бабченко (РБК-Україна)

Одна з версій вбивства Бабченка - зачистка російськими спецслужбами

Колишній радник міністра внутрішніх справ України, народний депутат Антон Геращенко розповів подробиці вбивства Аркадія Бабченка, якого вбили у Києві ввечері 29 травня. Бабченко вбили біля його квартири, коли він вийшов у магазин, написав Геращенко Facebook.

"В будинку закінчився хліб. Аркадій пішов в магазин. Вбивця його чекав на сходовому майданчику в під'їзді. Коли Аркадій відкрив двері квартири, вбивця зробив кілька пострілів у спину Аркадія Бабченка", - написала Геращенко.

Також він зазначив, що Бабченко був послідовним противником путінського режиму".

"Очевидно, що однією з версій буде - дії російських спецслужб щодо усунення осіб, що заважають і далі отруювати свідомість росіян правдою про те, що насправді відбувається в Росії і Україні", - додав Геращенко.

Він також додав, що на місце вбивства виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Нагадаємо, журналіст Аркадій Бабченко помер від вогнепального поранення ввечері 29 травня 2018.

Аркадій Бабченко убитий: подробиці У Києві вбили журналіста Аркадія Бабченко
Темы: Вбивство Бабченко    Теги публікації: Аркадій Бабченко, Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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