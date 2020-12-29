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НАБУ назвало Микитася викривачем корупції після підозри від поліції

Київ, Вівторок 29 грудня 2020 14:47
НАБУ назвало Микитася викривачем корупції після підозри від поліції
Фото: Максим Микитась (facebook com maxim mikitas)
Автор: РБК-Україна

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відреагувало на нову підозру забудовнику Максиму Микитасю. Бюро вважає, що на викривача корупції можуть тиснути.

Про це йдеться в заяві на Facebook-сторінці НАБУ.

Повідомляється, що у НАБУ немає інформації про доказову базу, на підставі якої поліція оголосила Микитасю про підозру.

"У той же час, хочемо нагадати, що згаданий екс-нардеп є викривачем, який надав детективам НАБУ інформацію про корупцію у вищих ешелонах влади. По одному з досліджених фактів заступнику керівника Офісу президента повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину", - йдеться в повідомленні.

У бюро відзначають, що підозра Микитасю викликає занепокоєння про можливий "незаконний тиск" на викривача корупції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Микитасю оголосили підозру у замовному викраденні і вимаганні. Поліція вважає його замовником викрадення київського юриста, від якого він вимагав 800 тисяч доларів.

З цього року в Україні діє закон про викривачів корупції, який передбачає винагороду за допомогу в розкритті топ-корупції.

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Новини України Суспільство коррупцияНАБУМикитась

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