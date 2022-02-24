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Опубліковано фото підбитої російської техніки під Харковом

Автор: Кароліна Гайдук

З'явилися фото підбитої військової техніки в ході військової агресії Російської Федерації проти України. Бойове озброєння з'явилося у Харківській області сьогодні, 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка на сторінці у Facebook.

"Ще фото підбитої російської військової техніки під Харковом", - написав Геращенко у своєму мікроблозі.

Фото: Антон Геращенко опублікував військову техніку, виявлену у Харківській області

Отметим, что в 05:00 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной операции против Украины. Такое решение он принял после обращения главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, что Украина официально объявила о закрытии воздушного пространства для гражданских самолетов.

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ХарківАнтон Геращенко