Опубліковано фото підбитої російської техніки під Харковом

З'явилися фото підбитої військової техніки в ході військової агресії Російської Федерації проти України. Бойове озброєння з'явилося у Харківській області сьогодні, 24 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка на сторінці у Facebook.
"Ще фото підбитої російської військової техніки під Харковом", - написав Геращенко у своєму мікроблозі.
Фото: Антон Геращенко опублікував військову техніку, виявлену у Харківській області
Отметим, что в 05:00 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной операции против Украины. Такое решение он принял после обращения главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Напомним, что Украина официально объявила о закрытии воздушного пространства для гражданских самолетов.