Геращенко виключає можливість прямого діалогу з "ЛДНР"

Фото: Ірина Геращенко (РБК-Україна)

Геращенко відреагувала на заяву Дениса Пушиліна

Українська влада не буде вести прямий діалог з представниками Донецької та Луганської "народних республік". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook першого віце-спікера Верховної ради і представника контактної групи Ірини Геращенко.

Вона зазначила, що в мінському форматі беруть участь Україна, Росія та ОБСЄ. При цьому Росія виступає не як посередник, а як відповідальна за виконання мінських угод сторона.

"Під угодами стоять підписи представників трьох сторін - України, РФ та ОБСЄ. У мінських угодах немає ні слова про "ЛНР/ ДНР", - підкреслила Геращенко.

Вона додала, що всі "органи влади республік" є нелегітимними і не визнані навіть у Росії.

"Тому і їх заяви так званих "представників", якими б не були прізвища цих людей, - це лише марення Кремля. З Кремлем, за посередництвом наших міжнародних партнерів, а не з маріонетками Кремля будемо говорити про звільнення Донбасу", - зазначила Геращенко.

Зазначимо, сьогодні ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що готовий до прямих переговорів з Києвом. З такою ж заявою виступив і ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

Нагадаємо, раніше було опубліковано розслідування "Радіо Свобода", в якому зазначається, що Україна може отримувати вугілля з ОРДЛО через Білорусь.

Раніше також стало відомо, що Україна готова до обміну 25 росіян в найкоротші терміни.