Геращенко: депутати, які внесли більше 16 тисяч поправок, зривають ухвалення закону про банки

Фото: Ірина Геращенко (eurosolidarity.org)

Геращенко наголошує, що подібні ігри із законом можуть призвести до дефолту України

Закон про банки, який є обов’язковою умовою для отримання програми МВФ, на цьому тижні очевидно не буде виноситися в зал. Про це заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

За її словами, "Європейська солідарність" подала до так званого "антиколомойського" закону лише 5 поправок.

"Банківський закон, ухвалення якого так потрібне для підтримки української економіки, складається з 16 тисяч 95 слів - і до цього закону протягом тижня подали 16 тисяч 397 поправок. До кожного слова - по поправці. Хто ж вони - автори цих поправок? В основному це - "слуги". Дехто з них подав по 4 тисячі поправок, по півтори тисячі. І мета тут абсолютно очевидна - заблокувати ухвалення цього закону або відтермінувати його на півроку", - зазначає Геращенко.

Геращенко наголошує, що подібні ігри із законом можуть призвести до дефолту України.

"Від дефолту точно виграють олігархи, які стоять за цими депутатами-авторами поправок, і точно втратять прості українці. Тому що дефолт - це гіперінфляція, це девальвація гривні, це дуже серйозний ріст безробіття", - прогнозує Геращенко.

Вона також звернула увагу на відсутність реакції з боку Офісу президента, уряду та керівництва парламенту. Адже президент фактично контролює усі гілки влади, і мовчання є доволі красномовним. "Всі мовчать і удають, що не знають, що ці 16 тисяч 397 поправок можуть просто заблокувати прийняття не тільки закону, а й отримання Україною такого необхідного кредиту МВФ", - наголосила Геращенко.

Вона також нагадала, що у новому скликанні парламенту фракція "Слуга народу" постійно звинувачувала попередників у неефективності та вимагала обмежити кількість поправок до законопроектів.

"А що ми бачимо сьогодні? Наша фракція подала лише п‘ять - не п’ятдесят, не п`ять тисяч, а п`ять поправок до закону про банки. Так само, як до закону про землю ми подали тільки 37 поправок. Тому що наша державницька відповідальна професійна позиція заключається в наступному: закони треба вдосконалювати. Для цього є процедура між першим і другим читанням, подання поправок - щоб вдосконалити, реформувати, покращити той чи інший законопроект", - додала Геращенко.

Нагадаємо, раніше комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Раді прийняти законопроект №3260 "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" за основу в першому читанні.

Як писало РБК-Україна, 24 березня Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради проект закону №3260 "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Додамо також, глава держави Володимир Зеленський заявив, що без отримання допомоги від міжнародних партнерів Україні загрожує падіння економіки і дефолт. За його словами, після схвалення Верховною радою двох законів, один з яких - закон про банки, Україна отримає підтримку міжнародних фінансових партнерів в розмірі не менше 10 млрд доларів.