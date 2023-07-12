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География неизменна. Макрон подтвердил блокировку решения НАТО об открытии офиса в Токио

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что он выступает против планов открытия в Токио офиса связи НАТО, чтобы не создавать впечатления, особенно у Китая, что Североатлантический альянс расширяет сферу своего влияния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aska News.

"Он должен оставаться Организацией Североатлантического договора, и, что бы ни говорили люди, география неизменна: Индо-Тихоокеанский регион - это не Северная Атлантика", - заявил он.

При этом он подчеркнул, что НАТО следует скорее установить "стратегическую близость" с Японией.

"Мы не хотим, чтобы создавалось впечатление, что НАТО создает легитимность для географического присутствия в других регионах", - добавил Макрон.

Офис НАТО в Токио

Предложение о создании представительства альянса в Токио активно обсуждалось до начала саммита НАТО в Вильнюсе, и Пекин уже выражал свое недовольство. Но в итоге оно не вошло в итоговое совместное коммюнике в Вильнюсе, куда, видимо, было включено изначально, хотя генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что оно "все еще на рассмотрении".

В мае премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония ведет переговоры об открытии в Токио офиса связи НАТО для облегчения консультаций с альянсом.

Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси отмечал, что такое желание связано с тем, что вторжение РФ в Украину сделало мир менее стабильным.

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НАТОФранцияЯпонияЭммануэль Макрон