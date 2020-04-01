ru
ua

До Гео Лероса додому приїхала СБУ

Новини » Політика   

На думку нардепа, співробітники СБУ хотіли вручити йому повістку на допит

До народного депутата від фракції "Слуги народу" Гео Лероса прихали співробітники Служби безпеки України. Про це повідомив сам нардеп у себе в Facebook.

Лерос зазначив, що співробітники спецслужби прибули за його домашньою адресою. У цей час його вдома не було, до слідчих поїхав адвокат.

"Приїхало СБУ за адресою мого проживання. Кажуть, приїхали додому повістки вручати, але вдома мене немає, я за молоком поїхав, адвокат поїхав", - іронізує нардеп.

Нагадаємо, раніше Лерос оприлюднив відео з братом Андрія Єрмака Денисом, який обговорює призначення на різні посади, зокрема, у Київській митниці, Міністерстві інфраструктури та "Укрзалізниці".

Коментуючи "плівки Лероса", глава ОП Андрій Єрмак заявив, що опубліковане відео з його братом є інструментом боротьби деяких людей не тільки проти нього особисто, але й проти української влади в цілому.

Також РБК-Україна повідомляло, що сам Денис Єрмак заперечує причетність до призначень на високі посади.

Рада прийняла закон про ринок землі у другому читанні Резніков: підписавши протокол в Мінську 11 березня ми не пішли далі попередньої влади
Читати всі новини