Гент - Динамо: анонс вирішального раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Фото: гравці "Динамо" Віктор Циганков та Микола Шапаренко (facebook.com/fcdynamoua)

Готуємося до першого міжнародного виїзного матчу киян поточного сезону

Бельгійський "Гент" прийме київське "Динамо" у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери віддають мінімальну перевагу господарям поля. Луческу в цій грі розраховує лише на двох форвардів.

23 вересня 22:00

Гент, стадіон "Геламко Арена"

Команди вийшли на фінішну пряму і до заповітної путівки в груповий етап Ліги чемпіонів залишилося провести два матчі. Востаннє кияни грали там у 2016 році.

Попередній етап

У третьому кваліфікаційному раунді, яке складалося з одного протистояння, підопічні Мірчі Луческу обіграли на НСК "Олімпійський" нідерландський "АЗ Алкмар" завдяки голам Жерсона Родрігеса і Миколи Шапаренка.

"Гент" у своєму поєдинку здолав австрійський "Рапід". На киян бельгійську команду вивів гол українця Романа Яремчука.

Статистика очних зустрічей

Клуби зустрічалися десять років тому - в третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів сезону 2010/11. Для бельгійського клубу це був дебют в головному єврокубковому турнірі. Тоді "Динамо" в першій грі на стадіоні імені Валерія Лобановського перемогло 3:0 вдома, а потім розвинуло успіх в гостях у Бельгії - 3:1.

Національна першість

"Динамо" після трьох турів займає другу сходинку в таблиці Прем'єр-ліги, відстаючи на два бали від лідируючої "Ворскли". Підопічні Мірчі Луческу вже встигли втратити очки, зігравши внічию, та два поєдинки виграли. Також динамівці у принциповому протистоянні за Суперкубок України обіграли донецький "Шахтар" (3:1) та третій сезон поспіль залишили трофей у Києві.

"Гент" провалив старт сезону і вже змінив по його ходу головного тренера. У крайньому шостому турі бельгійської Ліги Жупіле команда під керівництвом в.о. наставника Вім де Деккера мінімально переграла на виїзді аутсайдера чемпіонату "Мускрон". Наразі клуб посідає 13 місце у чемпіонаті, набравши 6 очок у 6 матчах.

Внутрішня атмосфера

"Гент" легко прощається з тренерами. Данця Єса Торупа відправили у відставку після двох стартових поразок у сезоні. Така ж доля спіткала і його наступника Ласло Болоні. Але угорський фахівець був звільнений не стільки через результати, при ньому команда виграла один матч і двічі програла, скільки через несприятливу атмосферу в колективі і відкритий конфлікт з українським форвардом Романом Яремчуком.

В той самий час "Динамо" під керівництвом Мірчі Луческу намацало свою гру, команда не дивлячись на безліч травмованих гравців показує результат.

Кадрова ситуація

У киян кадрові втрати стосуються захисту. Мірча Луческу не зможе розраховувати на Микиту Бурду, Олександра Тимчика і Дениса Попова. Крім того, в Гент не полетіли форварди Фран Соль та Назарій Русин, а Артем Кравець залишив команду через місяць після приходу.

"Гент" не зможе розраховувати на півзахисника Георгія Чакветадзе, який пошкодив коліно в матчі з "Рапідом". Також під питанням його участь і в поєдинку в Києві за тиждень.

Що далі

Матч-відповідь пройде на НСК "Олімпійський" у вівторок, 29 вересня, і також розпочнеться о 22:00.