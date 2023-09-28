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В Генштабе уточнили, сколько "шахедов" этой ночью сбила ПВО

Фото: Генштаб уточнил количество сбитых "шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в ночь на 28 сентября выпустила по Украине 39 дронов-камикадзе иранской разработки. Наши защитники сбили большинство из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

"Сегодня ночью оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе, применив 39 ударных БпЛА типа Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Генштабе, в результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен 31 вражеский "шахед".

Очередная атака оккупантов

Отметим, что воздушная тревога на юге Украины была объявлена вечером 27 сентября. Угроза продолжалась до четырех утра.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о возможных ударах дронами в Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областях.

Как ранее отметила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, атака была массированной .Силы ПВО сбили более 30 "шахедов".

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