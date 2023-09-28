В Генштабе уточнили, сколько "шахедов" этой ночью сбила ПВО

Российская армия в ночь на 28 сентября выпустила по Украине 39 дронов-камикадзе иранской разработки. Наши защитники сбили большинство из них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
"Сегодня ночью оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе, применив 39 ударных БпЛА типа Shahed-136/131", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Генштабе, в результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен 31 вражеский "шахед".
Отметим, что воздушная тревога на юге Украины была объявлена вечером 27 сентября. Угроза продолжалась до четырех утра.
Воздушные силы ВСУ предупреждали о возможных ударах дронами в Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областях.
Как ранее отметила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, атака была массированной .Силы ПВО сбили более 30 "шахедов".
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