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В Генштабе рассказали о потерях вражеских наемников под Бахмутом

Фото: в Генштабе рассказали о потерях вражеских наемников под Бахмутом (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска несут значительные потери в войне против Украины. Так, только за сутки вражеская частная военная компания на Бахмутском направлении потеряла 138 своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова на брифинге.

"По полученной информации, только в течение одних суток на Бахмутском направлении в составе частной военной компании потери составили 138 человек, из них треть, а именно 40 человек убиты, остальные - ранены, из которых 24 тяжелые и, наверное, тоже никогда не увидят своих родных", сказал он.

Отметим, что по данным украинского Генштаба с начала полномасштабной войны РФ потеряла 78 690 военных.

Добавим, что российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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