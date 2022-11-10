RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Генштабе рассказали, сколько беспилотников и ракет запустила Россия за неделю по Украине

Фото: украинские военные метко уничтожают воздушные цели врага - за неделю 53 (mil.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

В течение текущей недели российские Вооруженные силы выпустили 17 ракет и применили 50 беспилотных летательных аппаратов по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время онлайн-брифинга представителей Сил безопасности и обороны Украины в Military Media Center 10 ноября 2022 года.

Как отметил бригадный генерал Алексей Громов, из всего количества выпущенных воздушных целей было уничтожено 24% ракет и 64% БПЛА.

"В целом в течение недели подразделениями противовоздушной обороны уничтожено 53 воздушных целей", - подчеркнул он.

В среду, 9 ноября, после полуночи, враг атаковал Украину с временно оккупированной территории Запорожской области ударными БПЛА Shahed-136. Часть из них удалось сбить.

Кроме того, российские оккупанты в ночь на 9 ноября нанесли массированный удар дронами-камикадзе по Днепропетровской области. В результате атак пострадали четыре человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины