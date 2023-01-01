В Генштабе рассказали, зачем россияне обстреливают левобережье Херсонской области

Россияне продолжают обстреливать временно оккупированные населенные пункты, которые находятся на левобережье Херсонской области. В частности, они хотят принудить население к эвакуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
По информации украинского военного командования, оккупанты при помощи минометов наносят удары по Олешкам, Голой Пристани, Плавням, а также дачным поселениям между вышеупомянутыми населенными пунктами.
В Генштабе подчеркивают, что таким образом оккупанты хотят дестабилизировать гуманитарную ситуацию на временно оккупированных территориях Украины и принудить местное население к так называемой "добровольной эвакуации".
Напомним, ранее стало известно, что 27 декабря россияне обстреляли временно оккупированные Олешки. В результате атаки погиб один человек.
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