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В Генштабе рассказали, зачем россияне обстреливают левобережье Херсонской области

Иллюстративное фото: стало известно, зачем россияне обстреливают левобережье Херсонской области (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Иван Носальский

Россияне продолжают обстреливать временно оккупированные населенные пункты, которые находятся на левобережье Херсонской области. В частности, они хотят принудить население к эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

По информации украинского военного командования, оккупанты при помощи минометов наносят удары по Олешкам, Голой Пристани, Плавням, а также дачным поселениям между вышеупомянутыми населенными пунктами.

В Генштабе подчеркивают, что таким образом оккупанты хотят дестабилизировать гуманитарную ситуацию на временно оккупированных территориях Украины и принудить местное население к так называемой "добровольной эвакуации".

Напомним, ранее стало известно, что 27 декабря россияне обстреляли временно оккупированные Олешки. В результате атаки погиб один человек.

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эвакуацияХерсонская областьОбстрілГенштаб ВСУ