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В Генштабе подвели итоги пятимесячной операции ВСУ в Курской области

Иллюстративное фото: в Генштабе рассказали о пяти месяцах операции ВСУ в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Вооруженные силы Украины уже пять месяцев проводят операцию в Курской области. Это заставляет россиян перебрасывать значительные силы на это направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, за пять месяцев с начала Курской операции общие потери врага на этом направлении составили более 38 тысяч, из них около 15 тысяч - убитыми.

Там также рассказали, что операция ВСУ началась 6 августа 2024 года и стала очередным этапом противостояния российской агрессии. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию РФ.

Главной целью операции было не допустить наступление врага в Сумской области и создание "буферной зоны". Также она заставила российских оккупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта.

"Россия была вынуждена срочно просить помощи у Северной Кореи, которая направила в РФ почти 12 тысяч своих солдат. Около 4 тысяч из них уже ликвидировано, а часть подразделений потеряла боеспособность", - напомнили в Генштабе.

Украинские воины уничтожили:

  • 104 танка;
  • 575 боевых бронированных машин;
  • 1 104 единицы автомобильной техники;
  • 330 артиллерийских систем;
  • 12 РСЗО;
  • 12 средств ПВО;
  • 1 самолет;
  • 3 вертолета;
  • 859 беспилотников;
  • 32 единицы специальной техники.

Во время операции украинские силы взяли в плен 860 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, которые находились в российских тюрьмах.

Операция в Курской области

Операция имела целью ослабить боевые возможности противника и заставить его перенаправить ресурсы на защиту собственных территорий. Поражение военных объектов в приграничных регионах России также усиливает давление на Кремль, демонстрируя уязвимость его тыловых позиций и неспособность защитить собственную инфраструктуру.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия потеряла до батальона северокорейских солдат в Курской области за два дня.

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