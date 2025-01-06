В Генштабе подвели итоги пятимесячной операции ВСУ в Курской области

По данным Генштаба, за пять месяцев с начала Курской операции общие потери врага на этом направлении составили более 38 тысяч, из них около 15 тысяч - убитыми.

Там также рассказали, что операция ВСУ началась 6 августа 2024 года и стала очередным этапом противостояния российской агрессии. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию РФ.

Главной целью операции было не допустить наступление врага в Сумской области и создание "буферной зоны". Также она заставила российских оккупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта.

"Россия была вынуждена срочно просить помощи у Северной Кореи, которая направила в РФ почти 12 тысяч своих солдат. Около 4 тысяч из них уже ликвидировано, а часть подразделений потеряла боеспособность", - напомнили в Генштабе.

Украинские воины уничтожили:

104 танка;

575 боевых бронированных машин;

1 104 единицы автомобильной техники;

330 артиллерийских систем;

12 РСЗО;

12 средств ПВО;

1 самолет;

3 вертолета;

859 беспилотников;

32 единицы специальной техники.

Во время операции украинские силы взяли в плен 860 российских военных, существенно пополнив обменный фонд. Это позволило вернуть домой сотни украинских защитников, которые находились в российских тюрьмах.

Операция в Курской области

Операция имела целью ослабить боевые возможности противника и заставить его перенаправить ресурсы на защиту собственных территорий. Поражение военных объектов в приграничных регионах России также усиливает давление на Кремль, демонстрируя уязвимость его тыловых позиций и неспособность защитить собственную инфраструктуру.