У Генштабі заявили про спробу підпалу арсеналу ЗСУ

Загрозу оперативно ліквідовано

Сегодня, 21 февраля, была предотвращена попытка поджога на одном из арсеналов Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Как отмечается, угрозу было оперативно ликвидировано. Никаких последствий не было зафиксировано. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия правоохранительных органов.

Напомним, 1 февраля 2019 года, вблизи одного из арсеналов Вооруженных сил Украины в лесной местности были обнаружены и задержаны трое подозрительных граждан, которые приближались к зоне охраны. Задержанных передали правоохранителям.

РБК-Украина писало, что ночью 9 октября 2018 года на арсенале боеприпасов в Ичне (Черниговская область) произошел пожар. На складах находилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов. В связи с ЧП жителей Ични и 30 близлежащих поселков эвакуировали.

После проведения расследования, военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко заявлял, что взрывы на складах с боеприпасами под Ичней произошли в результате диверсии.