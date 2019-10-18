Росія готується до широкомасштабної військової агресії, - заступник голови Генштабу ЗСУ

Російська Федерація готується до проведення широкомасштабної військової агресії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови Генерального штабу Збройних сил України Олексія Тарана "Тиждень".

За словами Тарана, ЗСУ готуються до відбиття збройної агресії Росії на кордоні України.

"Росія готується до проведення широкомасштабної військової агресії. Ці плани цілком очевидні. ЗСУ відповідно готуються до відбиття збройної агресії по всьому кордоні України. Це стосується не тільки лінії дотику, але й інших районів, починаючи з кордону з Білоруссю і далі поблизу Криму і Бессарабії", - сказав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент РФ Володимир Путін планує вийти з угоди про покарання за військову агресію. Путін вніс до Держдуми законопроект про відкликання визнання даної комісії, яка була створена в рамках Женевських конвенцій.

Також повідомлялося, що за даними Головного управління розвідки Міноборони, бойовики на Донбасі привели свої сили в повну боєготовність. Російські окупаційні війська почали тактичні навчання.