У Генштабі ЗСУ розповіли про обстановку на початок 26 доби війни

Сьогодні розпочалася 26-та доба протистояння Захисників України російському військовому вторгненню. У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку та ситуацію в областях.

Про це 19 березня повідомляє РБК-Україна , посилаючись на дані Генштабу ЗСУ .

Військові зазначили, що в останню добу положення і характер дій сил оборони істотних змін не зазнали. Так, по угрупованнях військ ворога тривають удари, а ті намагається утримати захоплені рубежі.

"Водночас, фіксується зниження інтенсивності застосування противником пілотованої авіації. З метою оцінки ефективності результатів завданих ракетно-бомбових ударів противник використовував оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати", - розповіли в Генштабі.

За минулу добу підрозділами Повітряних Сил ЗСУ було уражено 7 повітряних цілей окупантів (1 літак, 4 БПЛА і 2 крилаті ракети). Також наша бомбардувальна і штурмова авіація завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки і живої сили ворога.

Російські війська продовжують терор місцевого населення і мародерство на тимчасово захоплених територіях. Ворог вивозить у свою країну побутову, автомобільну техніку, продукти харчування тощо. Фіксуються випадки розміщення особового складу, озброєння і техніки на об'єктах цивільної інфраструктури.

На території ОРДЛО окупанти продовжують здійснювати заходи примусової мобілізації.

"Так, за наявною інформацією, бюджетні організації Станично-Луганської селищної громади оповіщені про необхідність прибуття 1 квітня 2022 року працівників чоловічої статі віком від 18 до 60 років у місцевий відділ поліції для реєстрації. Причин такої "реєстрації" не пояснюють, хоча це пов'язано з черговою хвилею мобілізації до 2-го армійського корпусу для відправки у райони ведення бойових дій", - йдеться у зведенні Генштабу.