У Генштабі розповіли про ситуацію на фронтах на початок 5 червня

На Волинському та Поліському напрямках зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі. До 11 червня 2022 року продовжено терміни проведення перевірки бойової готовності підрозділів збройних сил Республіки Білорусь.

У рамках зазначених заходів у Брестській області проведено контрольно-тактичне заняття з підрозділами однієї з бригад сил спеціальних операцій Збройних сил Республіки Білорусь, на якому відпрацьовувалися дії підрозділів у міських умовах, а також подолання водної перешкоди.

На Сіверському напрямку агресор здійснив артилерійські обстріли об’єктів інфраструктури у районах населених пунктів Старикове та Катеринівка Сумської області, а також населеного пункту Кам’янська Слобода Чернігівської області.

Для уточнення розташування позицій наших військ ворог провів повітряну розвідку БпЛА у визначених районах Сумської та Чернігівської областей.

На Слов’янському напрямку окупанти завершили перегрупування військ. Ворог веде наступ у напрямках Довгеньке - Долина та Бражківка - Вірнопілля.

На Донецькому напрямку підрозділи агресора основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ та блокування основних логістичних шляхів.

На Лиманському напрямку ворог веде наступ у напрямку Святогірська, намагається витіснити наші війська на правий берег річки Сіверський Донець.

На Бахмутському напрямку, для доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, ворог перекинув понад 20 одиниць озброєння та військової техніки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілюють передній край оборони та тилових районів українських військ, з метою сковування наших підрозділів та недопущення їх перегрупування.

Ворог розгорнув на Миколаївському напрямку до двох реактивних та двох батарей ствольної артилерії. Також намагався відновити свої втрачені позиції на напрямку Сухого Ставка й Лозового. Зазнав значних втрат та відійшов.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 5 атак ворога, знищено 3 танки, 4 артилерійські системи, 11 бойових броньованих машин, 20 шість одиниць автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та два БПлА типу "Орлан-10".

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил на Східному напрямку знищили ворожий літак, імовірно Су-34 та БпЛА типу "Форпост" на Південному напрямку.

Засобами протиповітряної оборони Військово-Морських Сил було уражено чотири крилатих ракети "Калібр".

У підсумку, за попередню добу, підрозділи Сил оборони знищили 9 повітряних цілей противника.