У Генштабі розповіли про ситуацію на фронтах на початок 30 травня

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронтах на початок 96-ї добы протистояння російським окупантам. Загарбники перекидають техніку міста і села, перегруповують підрозділи і готують наступи на Слов'янськ з Ізюму та Лиману.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

На Сіверському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по об'єктах на території Сумської області в районах населених пунктів Запсілля, Миропілля та артилерійський обстріл поблизу Кіндратівки.

На харківському напрямку противник обстріляв райони на північ і північний схід від Харкова, а також населених пунктів Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Питомник, Борщева і перемога.

На Слов'янському напрямку угруповання ворога проводить перегрупування військ для відновлення наступу в напрямках Ізюм - Барвінкове, Ізюм - Слов'янськ.

У рамках логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, ворог перемістив у тимчасово зайняті населені пункти понад 250 одиниць озброєння та військової техніки.

З метою підвищення оперативності перекидання військ і техніки противник відновив залізничний міст в районі міста Куп'янськ.

На Сєвєродонецькому напрямку противник закріплюється на

північно-східних і південно-східних околицях Сєвєродонецька. Для посилення угруповання військ перекинув з території РФ боєприпаси і техніку.

На Бахмутському напрямку окупанти перегрупуються для подальшого наступу на напрямку Олександропілля - Комишуваха.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, сковуванні дій ЗСУ та запобіганні перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки.

Для поповнення втрат угруповання військ окупанти переміщують з території РФ і тимчасово окупованого Криму зняту зі зберігання військову техніку.

На Миколаївському напрямку з метою проведення наступальних дій по поверненню втрачених позицій противник перекинув окремі підрозділи на певні напрямки.

На Криворізькому напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли позицій ЗСУ та веде контрбатарейну боротьбу.

Раніше стало відомо, що ЗСУ розгорнули контрнаступ у Херсонській області одночасно на декількох напрямках. Мета операції - розділити угруповання противника на кілька частин.

За прогнозом американських аналітиків, контрнаступ зірве плани Росії з оборони південного напрямку.

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