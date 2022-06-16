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В Генштабі розкрили найближчі плани окупантів щодо Сєвєродонецька

Фото: російські військові планують продовжувати штурм Сєвєродонецька (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська будуть намагатися витіснити підрозділи Збройних сил з Сєвєродонецька на правий берег Сіверського Дінця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова на брифінгу.

"Протягом найближчого часу противник буде намагатися продовжувати штурмові дії з завданням взяття під повний контроль міста Сєвєродонецьк з метою витіснення наших підрозділів на правий берег річки Сіверський Донець", - сказав він.

За словами Громова, російські війська будуть продовжувати здійснювати масовані артудари по території міста для нанесення нам максимальних втрат у живій силі.

Окрім цього, противник також застосовує реактивні системи залпового вогню у тиловій зоні.

"Водночас не виключено, що противник буде намагатися подолати оборону наших військ в Мєтєлкіно і Сиротино з метою закріпитися по лівому березі річки", - додав він.

За його словами, для недопущення таких дій загарбників підрозділи українських захисників зведені в єдину тактичну групу. Крім того, сформовані додаткові загальновійськові мобільні резерви і артилеристський резерв. До того ж, налагоджене безперебійне постачання боєприпасів.

"Так, на даний час противником знищено 4 мости через Сіверський Донець, але нами проведено відповідні заходи і визначено основний та декілька запасних варіантів для забезпечення постачання до захисників Сєвєродонецька", - відмітив Громов.

Він наголосив, що Сєвєродонецьк - це ключова точка в системі оборонної операції на Луганському напрямку.

Нагадаємо, окупанти атакують Луганську область на дев'яти напрямках.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом російські війська можуть атакувати Слов'янськ.

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СєвєродонецькГенштаб ВСУ