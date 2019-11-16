У Генштабі назвали можливу причину вибухів у Балаклії

Вибухи в Балаклії Харківській області могли відбутися в результаті займання твердопаливного двигуна до ракети. Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

За попередніми даними оперативної групи Генерального штабу встановлено, що на майданчику зберігання вибухонебезпечних предметів № 4 групи розмінування проводили роботи по утилізації боєприпасів.

О 14:28, ймовірно в ході завантаження залишків боєприпасів та їх елементів, зокрема твердопаливного двигуна до ракети 3М9 зенітно-ракетного комплексу "Куб", сталося його загоряння з подальшим підривом вибухонебезпечних предметів. Пожежа, що виникла в результаті вибуху, була оперативно ліквідована.

Повідомляється, що в результаті вибухів на технічній території Центральної артилерійської бази забезпечення в Балаклії двоє військовослужбовців-саперів загинули. Крім того, п'ятеро військових отримали поранення різного ступеня тяжкості:

один - у важкому стані;

один - середнього ступеня тяжкості;

троє - легкого ступеня тяжкості.

Також в результаті вибухів було знищено вантажний автомобіль. Пораненим надається медична допомога, двоє в Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги і ще двоє - у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Один постраждалий від госпіталізації відмовився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань (ДБР) почало досудове розслідування вибухів у Балаклії. Інцидент попередньо кваліфікували як недбалість.

Крім того, премьер-міністр Олексій Гончарук доручив терміново почати перевірку через вибухи в Балаклії.