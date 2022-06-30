У Генштабі назвали причини ракетних ударів РФ по цивільним

Половина російських ракет, які вона застосовує проти України, вироблялися ще за радянських часів. Через недостатньо високу точність цих ракет страждає цивільне населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу .

"Цілями противника залишаються військові об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури та промисловості, транспортні мережі. У той же час, внаслідок невибіркового ураження істотних втрат несе цивільне населення і цивільні об'єкти", - заявив він.

Громов зазначив, що тільки за останній тиждень цивільна інфраструктура ставала об'єктом ураження 68 разів.

"Незважаючи на те, що політ літаків типу ТУ22М3 у бік державного кордону України нам вдається виявити заздалегідь, час польоту ракети до об'єкта ураження становить лічені хвилини. Тому часу на евакуацію після пуску даної ракети залишається замало. Не варто нехтувати повітряними тривогами, навіть якщо здається, що ракета летить не в вашу сторону", - додав представник Генштабу.