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В Генштабе назвали причины ракетных ударов РФ по гражданским

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Киев, Четверг 30 июня 2022 15:45
В Генштабе назвали причины ракетных ударов РФ по гражданским Фото: запуск ракеты (nationalinterest.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Половина российских ракет, которые она применяет против Украины, производились еще в советское время. Из-за недостаточно высокой точности этих ракет страдает гражданское население.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

"Целями противника остаются военные объекты, объекты критической инфраструктуры и промышленности, транспортные сети. В то же время, вследствие неизбирательного поражения существенных потерь несет гражданское население и гражданские объекты", - заявил он.

Громов отметил, что только за последнюю неделю гражданская инфраструктура становилась объектом поражения 68 раз.

"Несмотря на то, что полет самолетов типа ТУ22М3 в сторону государственной границы Украины нам удается обнаружить заранее, время полета ракеты к объекту поражения составляет считанные минуты. Поэтому времени на эвакуацию после пуска данной ракеты остается маловато. Не стоит пренебрегать воздушными тревогами, даже если кажется, что ракета летит не в вашу сторону", - добавил представитель Генштаба.

Напомним, ранее в МВД Украины заявили, что Россия не сможет достаточно длительный срок массово обстреливать Украину ракетами. Интенсивность ударов может уменьшиться через один-два месяца.

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