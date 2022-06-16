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У Генштабі назвали чисельність російських військ, залучених до війни проти України

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Київ, Четвер 16 червня 2022 15:22
У Генштабі назвали чисельність російських військ, залучених до війни проти України Фото: у Генштабі назвали чисельність російських військ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російське командування задіяло у війні проти України понад 300 тисяч своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"На сьогодні до широкомасштабної збройної агресії проти України Росією залучено близько 330 тисяч осіб", - розповів Громов.

За його інформацією, станом на 16 червня на напрямках, де відбуваються бойові дії, перебувають близько 220 тисяч солдатів російської армії.

"Крім того, залучено військові частини та підрозділи мобілізаційного резерву противника - понад 80 тисяч осіб, бойові армійські системи - до 7 тисяч осіб, федеральна служба військ нацгвардії - до 18 тисяч, а також приватні військові кампанії - до 8 тисяч осіб", - додав Громів.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що військове керівництво Росії перекинуло сім батальйонно-тактичних груп для захоплення Сєвєродонецька Луганської області.

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Генштаб ВСУ Війська РФ Війна Росії проти України
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