Генштаб ВСУ ответил на упреки России по "энергетическому перемирию"
Украина неуклонно придерживается договоренности об остановке ударов по энергетическим объектам. Все огневые поражения наносятся исключительно по военным целям врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Как пишет Генштаб, Министерство обороны Российской Федерации (РФ) продолжает распространять ложную информацию о якобы ударах Украины по энергетической инфраструктуре на территории самой России и в захваченных ею регионах.
"Подчеркиваем, что Силы обороны Украины неуклонно придерживаются достигнутых с партнерами договоренностей по остановке ударов по энергетическим объектам. Огневое поражение осуществляется исключительно по военным целям российской оккупационной армии", - добавляет военное ведомство.
В то же время Украина зафиксировала конкретные случаи нарушения договоренностей со стороны российских войск. Только за последние сутки российские атаки вызвали повреждения энергетических объектов в Херсоне и на территории Полтавской области. В связи с этим Киев ожидает соответствующей реакции партнеров.
"Ежедневные информационные вбросы и дезинформация, которые распространяет военное ведомство РФ, имеют целью дискредитировать Украину и дипломатические усилия Украины и партнеров. Российская тактика затягивания войны остается неизменной", - пишет Генштаб.
"Энергетическое перемирие"
Недавно Украина, Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация достигли договоренности о разработке механизмов реализации соглашения, которое предусматривает запрет атак на объекты энергетической инфраструктуры как на территории Украины, так и в России.
Украинская сторона, в рамках этих договоренностей, передала Штатам перечень энергетических объектов, по которым российская армия не должна наносить удары.
В то же время, несмотря на ежедневные атаки страны-агрессора, которая каждую ночь выпускает по Украине более сотни беспилотников, 26 марта враг обвинил Киев в якобы нарушении достигнутых договоренностей. На следующий день Россия повторила обвинения, однако Генштаб категорически опроверг любые нарушения со стороны украинской стороны.
Тем временем пресс-секретарь диктатора России Дмитрий Песков пригрозил тем, что РФ оставляет за собой право выйти из "энергетического перемирия".
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