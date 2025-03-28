ua en ru
Пт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Генштаб ВСУ ответил на упреки России по "энергетическому перемирию"

Пятница 28 марта 2025 15:08
UA EN RU
Генштаб ВСУ ответил на упреки России по "энергетическому перемирию" Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ ответил на упреки России по "энергетическому перемирию" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина неуклонно придерживается договоренности об остановке ударов по энергетическим объектам. Все огневые поражения наносятся исключительно по военным целям врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как пишет Генштаб, Министерство обороны Российской Федерации (РФ) продолжает распространять ложную информацию о якобы ударах Украины по энергетической инфраструктуре на территории самой России и в захваченных ею регионах.

"Подчеркиваем, что Силы обороны Украины неуклонно придерживаются достигнутых с партнерами договоренностей по остановке ударов по энергетическим объектам. Огневое поражение осуществляется исключительно по военным целям российской оккупационной армии", - добавляет военное ведомство.

В то же время Украина зафиксировала конкретные случаи нарушения договоренностей со стороны российских войск. Только за последние сутки российские атаки вызвали повреждения энергетических объектов в Херсоне и на территории Полтавской области. В связи с этим Киев ожидает соответствующей реакции партнеров.

"Ежедневные информационные вбросы и дезинформация, которые распространяет военное ведомство РФ, имеют целью дискредитировать Украину и дипломатические усилия Украины и партнеров. Российская тактика затягивания войны остается неизменной", - пишет Генштаб.

"Энергетическое перемирие"

Недавно Украина, Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация достигли договоренности о разработке механизмов реализации соглашения, которое предусматривает запрет атак на объекты энергетической инфраструктуры как на территории Украины, так и в России.

Украинская сторона, в рамках этих договоренностей, передала Штатам перечень энергетических объектов, по которым российская армия не должна наносить удары.

В то же время, несмотря на ежедневные атаки страны-агрессора, которая каждую ночь выпускает по Украине более сотни беспилотников, 26 марта враг обвинил Киев в якобы нарушении достигнутых договоренностей. На следующий день Россия повторила обвинения, однако Генштаб категорически опроверг любые нарушения со стороны украинской стороны.

Тем временем пресс-секретарь диктатора России Дмитрий Песков пригрозил тем, что РФ оставляет за собой право выйти из "энергетического перемирия".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
Мирные переговоры и членство Украины в НАТО: главные заявления адмирала Каво Драгоне
Мирные переговоры и членство Украины в НАТО: главные заявления адмирала Каво Драгоне
DAILY
Макрон ищет смелых. Введет ли Европа войска в Украину против воли РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Макрон ищет смелых. Введет ли Европа войска в Украину против воли РФ