Волгоградскую область атаковали дроны: возник пожар на НПЗ

В ночь на 31 января неизвестные дроны вновь атаковали ряд регионов России. В частности, в Волгоградской области в результате атаки возник пожар на нефтебазе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По словам россиян, звуки взрывов, пролетов дронов и стрельбы, были слышно примерно около 3 часов ночи по местному времени. Канал SHOT писал, что их слышали в районе местного НПЗ в Красноармейском районе. Как утверждают некоторые другие СМИ и паблики, был атаковал нефтеперерабатывающий завод "Лукойла", который находится непосредственно в Волгограде. Однако отметим, что это пока предварительная информация.

Официальная информация об атаке появилась лишь ближе к утру. Губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил, что возник пожар на НПЗ, но заявил, что это произошло в результате якобы "падения о обломков" БпЛА. Кроме того, он не уточнил, в каком именно городе была атака.

"На территории Волгоградской области была отражена атака восьми БпЛА. В результате рождения обломков одного из БпЛА на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар, который был оперативно ликвидирован", - заявил губернатор.

Также Бочаров утверждает, что якобы в результате атаки пострадал один рабочий, его госпитализировали.