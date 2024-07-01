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Генштаб ВСУ переходит на трехкратное информирование о ситуации на фронте

Понедельник 01 июля 2024 08:51
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Генштаб ВСУ переходит на трехкратное информирование о ситуации на фронте Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

С сегодняшнего дня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины переходит на трехкратное информирование о ситуации на фронте.

Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Генштаб ВСУ сегодня действительно переходит на трехкратное информирование о ситуации относительно российского вторжения и ситуации в зоне боевых действий. Ежедневно в 8 утра на официальных страницах Генштаба мы будем публиковать итоговую сводку о ходе боевых действий и потери российских оккупантов за минувшие сутки", - заявил он.

Королев призвал телезрителей включать ежедневно в будни в 8 утра телемарафон, потому что спикеры Генштаба будут сообщать свежую информацию о ходе боевых действий и потерях оккупантов.

"Днем на официальных страницах Генштаба мы будем публиковать промежуточную сводку о текущей ситуации на фронте по состоянию на 16:00. В конце суток на официальных страницах Генштаба мы будем публиковать сводку с общей ситуацией на текущие сутки по состоянию на 22:00", - заявил представитель Генштаба.

Он также добавил, что в случае необходимости Генштаб будет публиковать отдельные экспресс-сообщения о значимых событиях по отпору вооруженной агрессии РФ против Украины.

Ситуация на фронте

Согласно аналитикам ISW, украинским Силам обороны удалось окружить российских захватчиков на территории завода в городе Волчанск, Харьковская область. На Авдеевском направлении оккупантам удалось преуспеть. Однако украинские военные ожесточенно обороняют свои позиции, нанося существенные потери врагу.

В то же время россияне продолжают атаковать по направлению к Торецку. Ситуация в этой зоне остается сложной, однако украинские защитники держат оборону.

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