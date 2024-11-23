Генштаб о ситуации на фронте: за сутки произошло 187 боев

По состоянию на 22:00, 22 ноября, на фронте за сутки произошло 187 боевых столкновений. Больше всего на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

В Генштабе отметили, что в течение дня противник нанес два ракетных (две ракеты), 52 авиационных удара (56 КАБов) и 748 ударов дронами-камикадзе, а также осуществил более 3900 обстрелов позиций украинских войск.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении российские террористы три раза безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска. По Липцам и Охримовке враг бил управляемыми авиабомбами.

Шесть раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Зеленой Рощи, Глушковки и Загрызового. В настоящее время длится два боя.

Восемнадцать вражеских атак в настоящее время отразили украинские воины вблизи Торского, Грековки, Тернов, Новоегоровки и Макеевки на Лиманском направлении. Продолжается один бой. Враг нанес авиационные удары в районах Ивановки, Дроновки, Кривой Луки и Белогоровки.

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары управляемыми авиационными бомбами в районах Закотного и Северского.

На Краматорском направлении завершились неудачей четыре попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ступочек и в районе Часов Яра. Еще одно сражение продолжается.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, давит, пытаясь продвинуться в районе Торецка. Семь атак уже отразили наши воины, еще одна - продолжается.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня, в целом, совершил 40 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра, Пустынки, Григоровки, Даченского, Петровки и Пушкиного. До сих пор длится четыре боестолкновения. Авиаудары получили Сухая Балка, Валентиновка и Мирноград.

"По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали на данном направлении 130 и ранили 160 окупантов. Уничтожены два танка, одна БМП, восемь единиц автомобильной техники, миномет, две баги. Также четыре танка, один миномет и один квадроцикл были повреждены", - говорится в сообщении.

Также горячо на Кураховском направлении, в настоящее время суток насчитывается 35 боевых столкновений. Террористы пытались продвинуться в районах Берестков, Солнцевки, Дальнего, Новодмитровки, Курахово, Екатериновки, Романовки и Антоновки. Тринадцать боев продолжаются до сих пор.

На Времивском направлении украинскими воинами отражены 15 атак вражеских подразделений в районах населенных пунктов Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки. Пять боев еще продолжается. Противник активно применял авиацию на направлении.

На Ореховском направлении подразделения наших войск отразили одну атаку противника в направлении Каменского. По Малой Токмачке враг нанес авиаудару КАБам.

На Приднепровском направлении четыре вражеских штурма потерпели неудачу. Враг бил НАРами по Казацкому.

На территории Курской области украинские бойцы удерживают оборону, отражая восемь атак врагов. Всего за сегодняшний день противник предпринял 28 попыток атаковать наши подразделения.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

"Сегодня отметим украинских воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, 406-й отдельной артиллерийской бригады им. генерала-хорунжого Алексея Алмазова, 38-й отдельной бригады морской пехоты, 68-й отдельной 425-го отдельного штурмового батальона, стойко сдерживающих нашествие превосходящих сил противника на восточном фронте", - резюмировали в Генштабе.