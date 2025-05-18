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Генштаб отреагировал на обвинения комбата 47 бригады и пообещал решение

Иллюстративное фото: Генштаб отреагировал на заявление командира 47 отдельной механизированной бригады "Магура" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Генеральный штаб проведет расследование после того, как командир батальона 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин пожаловался на командование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Что предшествовало

На днях командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады Александр Ширшин раскритиковал командование и заявил о неприемлемых задачах, которые ставят его подразделению.

По его словам, на текущем направлении его подразделение получает задачи, которые, по его словам, приводят к необоснованным потерям личного состава. Он считает, что вместо анализа ситуации, считает он, проводятся лишь формальные расследования.

"Все, на что способны - выговоры, расследования, наложение взысканий", - написал он на своей странице.

Он также выразил разочарование из-за политических решений и оторванности оценок от реального положения дел.

"Политические" игры и оценка реального состояния дел не соответствует ни действительности, ни возможностям. Заигрались", - подытожил военный.

Что говорит Генштаб

Как сообщили в Генштабе, была создана рабочая группа для всестороннего изучения обстоятельств, изложенных в публикации командира подразделения 47-й отдельной механизированной бригады в социальных сетях.

"Отдельно подробно будут проанализированы приказы и распоряжения, поступавшие с разных уровней военного управления, на предмет целесообразности принятых решений в сложившейся боевой обстановке", - сказано в сообщении.

По результатам проверки будут приняты соответствующие решения.

Другие скандалы

Стоит напомнить, что это не первый громкий инцидент в бригаде. В частности, ранее бывший главный сержант 47 отдельной механизированной бригады Валерий Маркус откровенно рассказал о конфликте с бывшим заместителем командира бригады Иваном Шаламагой.

РБК-Украина собрал все, что известно о конфликте в отдельном материале.

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