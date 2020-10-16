Генштаб посилив спостереження за суїцидальними настроями військових

У військах змінюється підхід спостереження за здоров'ям бійців. Кожен день проходить моніторинг психічного стану військового.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна представник Головного управління морально-психологічного забезпечення, йдеться в матеріалі "Внутрішня війна. Як ветеранам в Україні допомагають повернутися до мирного життя".

За його словами, товариші по службі стежать за настроєм і реакцією на телефонні розмови з родиною і близькими.

"Ми зараз з досвіду НАТО, а точніше Збройних сил США, впровадили у військах роботу груп спостереження за суїцидальною поведінкою військовослужбовців", - пояснює полковник Ярослав Калініченко.

Є група військових, які спостерігають один за одним і відзначають особливості поведінки. Така група є в кожній частині. Їх вчать виявляти ознаки стресу та суїцидальної поведінки у товаришів по службі. Члени цієї групи або самі допомагають товаришеві по службі або передають інформацію офіцеру-психологу.

Нагадаємо, в Україні почався осінній призов. На строкову службу у жовтні-грудні призвуть 13 570 юнаків.

У минулий період призовної на строкову службу призвали 16 460 українців.