Генштаб о ситуации на фронте: ВСУ отбили более 20 атак на Покровском направлении

По состоянию на 16:00, 11 октября, на фронте произошло 108 боевых столкновений. Самым горячим снова было Покровское направление, где ВСУ отбили уже большинство атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня от российских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, в частности:

Уцково, Бруски, Бунякино Сумской области;

Хреновка, Ясная Поляна, Михальчина Слобода, Гута Студенецкая Черниговской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения. Сегодня противник нанес один авиаудар, сбросил две управляемые авиационные бомбы и совершил 96 обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боевых столкновений в районах Западного, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского и Колодязного. Одна вражеская атака продолжается до сих пор.

На Купянском направлении продолжается одно боевое столкновение. Всего с начала суток враг пять раз пытался продвинуться к позиции наших защитников в районах Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении сегодня произошло восемь боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Копанки, Карповка, Дробышево, Торское и в направлении населенного пункта Лиман.

На Славянском направлении противник совершил сегодня четыре атаки в районах Ямполя, Серебрянки и Дроновки.

Силы обороны остановили 11 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении российские войска 29 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Шахово, Сухецкое, Мирноград, Красный Лиман, Миролюбовка, Новоэкономичное, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в направлении населенного пункта Покровск. Наши защитники уже отбили 24 атаки, бои продолжаются.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 13 атак противника вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Сичневое, Сосновка, Новогригорьевка и в направлении Орестополя. Еще пять вражеских атак продолжаются.

На Краматорском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток враг не проводил наступательных действий.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно отбили четыре вражеских штурма вблизи населенного пункта Степное и в сторону Приморского.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.