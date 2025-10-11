ua en ru
Сб, 11 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Генштаб о ситуации на фронте: ВСУ отбили более 20 атак на Покровском направлении

Суббота 11 октября 2025 18:22
UA EN RU
Генштаб о ситуации на фронте: ВСУ отбили более 20 атак на Покровском направлении Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 16:00, 11 октября, на фронте произошло 108 боевых столкновений. Самым горячим снова было Покровское направление, где ВСУ отбили уже большинство атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня от российских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, в частности:

  • Уцково, Бруски, Бунякино Сумской области;
  • Хреновка, Ясная Поляна, Михальчина Слобода, Гута Студенецкая Черниговской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения. Сегодня противник нанес один авиаудар, сбросил две управляемые авиационные бомбы и совершил 96 обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боевых столкновений в районах Западного, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского и Колодязного. Одна вражеская атака продолжается до сих пор.

На Купянском направлении продолжается одно боевое столкновение. Всего с начала суток враг пять раз пытался продвинуться к позиции наших защитников в районах Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении сегодня произошло восемь боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Копанки, Карповка, Дробышево, Торское и в направлении населенного пункта Лиман.

На Славянском направлении противник совершил сегодня четыре атаки в районах Ямполя, Серебрянки и Дроновки.

Силы обороны остановили 11 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении российские войска 29 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Шахово, Сухецкое, Мирноград, Красный Лиман, Миролюбовка, Новоэкономичное, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в направлении населенного пункта Покровск. Наши защитники уже отбили 24 атаки, бои продолжаются.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 13 атак противника вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Сичневое, Сосновка, Новогригорьевка и в направлении Орестополя. Еще пять вражеских атак продолжаются.

На Краматорском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток враг не проводил наступательных действий.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно отбили четыре вражеских штурма вблизи населенного пункта Степное и в сторону Приморского.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Потери армии РФ

Отметим, что с каждым днем войны против Украины, россияне теряют технику и личный состав. В частности, за последние сутки, с 10 на 11 октября, враг потерял 1060 солдат. Также ВСУ уничтожили 6 танков, 21 артсистему и 72 единицы автотехники.

Стоит также добавить, что за время полномасштабной войны потери армии РФ превышают уже 1,1 млн человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Как и когда изменятся правила въезда в Евросоюз? Разъяснение пограничников
Как и когда изменятся правила въезда в Евросоюз? Разъяснение пограничников
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит