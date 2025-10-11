Генштаб о ситуации на фронте: ВСУ отбили более 20 атак на Покровском направлении
По состоянию на 16:00, 11 октября, на фронте произошло 108 боевых столкновений. Самым горячим снова было Покровское направление, где ВСУ отбили уже большинство атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
Сегодня от российских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, в частности:
- Уцково, Бруски, Бунякино Сумской области;
- Хреновка, Ясная Поляна, Михальчина Слобода, Гута Студенецкая Черниговской области.
Ситуация на фронтах
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения. Сегодня противник нанес один авиаудар, сбросил две управляемые авиационные бомбы и совершил 96 обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боевых столкновений в районах Западного, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского и Колодязного. Одна вражеская атака продолжается до сих пор.
На Купянском направлении продолжается одно боевое столкновение. Всего с начала суток враг пять раз пытался продвинуться к позиции наших защитников в районах Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки и Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении сегодня произошло восемь боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Копанки, Карповка, Дробышево, Торское и в направлении населенного пункта Лиман.
На Славянском направлении противник совершил сегодня четыре атаки в районах Ямполя, Серебрянки и Дроновки.
Силы обороны остановили 11 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.
На Покровском направлении российские войска 29 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Шахово, Сухецкое, Мирноград, Красный Лиман, Миролюбовка, Новоэкономичное, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в направлении населенного пункта Покровск. Наши защитники уже отбили 24 атаки, бои продолжаются.
На Александровском направлении украинские защитники отбили 13 атак противника вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Сичневое, Сосновка, Новогригорьевка и в направлении Орестополя. Еще пять вражеских атак продолжаются.
На Краматорском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток враг не проводил наступательных действий.
На Ореховском направлении Силы обороны успешно отбили четыре вражеских штурма вблизи населенного пункта Степное и в сторону Приморского.
На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
Потери армии РФ
Отметим, что с каждым днем войны против Украины, россияне теряют технику и личный состав. В частности, за последние сутки, с 10 на 11 октября, враг потерял 1060 солдат. Также ВСУ уничтожили 6 танков, 21 артсистему и 72 единицы автотехники.
Стоит также добавить, что за время полномасштабной войны потери армии РФ превышают уже 1,1 млн человек.