Генштаб о ситуации на фронте: россияне активизировались, уже более 90 атак за сутки

С начала суток по линии фронта уже зафиксировано почти сотню боестолкновений. Украинские защитники держат оборону и истощают врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

По состоянию на 16:00 9 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал обновленную оперативную информацию о текущей ситуации на фронте.

"С начала суток на фронте произошло 95 боестолкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян", - рассказали военные.

По их данным, пострадали от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы населенных пунктов Украины, среди которых Уланово, Турья, Вольное Сумской области; Карповичи, Янжуловка, Тимоновичи и Блешня Черниговской области.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма войск вблизи Волчанска. Кроме того, враг нанес авиационные удары управляемыми авиабомбами по районам населенных пунктов Боровая и Казачья Лопань.

На Купянском направлении враг в течение дня трижды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Лозовой, Петропавловки и Загрызово.

Агрессор также увеличил количество атак до девяти на Лиманском направлении. Атаковал вблизи населенных пунктов Балка Журавка, Новолюбовка, Мирное, Ивановка и Ямполовка, 11 боев сейчас продолжаются.

Активизировались захватчики и на Северском направлении, осуществив за сегодня уже 18 атак, семь из которых украинские воины в настоящее время уже отбили. Подразделения оккупантов пытаются идти вперед в районах Белогоровки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки.

На Краматорском направлении наши защитники отражают атаку врага, еще три боестолкновения уже завершились, противник проводит активные действия в районах Часового Яра, Григорьевки и в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг 13 раз пытался идти вперед в районах Торецка, Дружбы и Дачного. В настоящее время продолжается шесть боестолкновений.

На Покровском направлении враг 20 раз начинал столкновения различной интенсивности. Наши защитники отбили 17 вражеских атак в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Даченское, Котлино, Надиевка, Преображенка, Андреевка и Улаклы. Сейчас продолжаются еще три боестолкновения. Авиация противника нанесла удары КАБами по Покровску, Надиевке, Отрадному и Звировому.

Одну атаку на Новопавловском направлении отбили украинские защитники вблизи Скудного.

На Гуляйпольском направлении, в районах Новополя и Привольного, в настоящее время завершилось два боестолкновения, еще четыре атаки захватчиков продолжаются. Авиаударам КАБами и неуправляемыми ракетами подверглись населенные пункты Гуляйполе и Шевченко.



На Ореховском направлении захватчики трижды шли вперед вблизи Степного и Щербаков, один бой до сих пор продолжается. Ударам НАРами подверглась Новоандреевка.

На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

В Курской области украинские защитники отбили 15 атак захватчиков, шесть боестолкновений еще продолжаются. Кроме того, враг совершил 12 авиационных ударов, сбросив 13 КАБ, также нанес 257 артиллерийских обстрелов, в том числе десять - из реактивной системы залпового огня.

"На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу", - сообщили в Генштабе.