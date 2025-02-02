Генштаб о ситуации на фронте: за сутки более 90 боевых столкновений

По состоянию на 22:00, 2 февраля, на фронте с начала суток произошло 93 боевых столкновения. Почти половина из них только на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

За сегодня противник нанес три ракетных и 36 авиационных ударов, использовав три ракеты и 62 управляемые бомбы, 992 удара дронами-камикадзе, совершил почти 4500 обстрелов позиций украинских войск.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки противника в районе населенного пункта Гатище.

Враг 18 раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении, в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Степная Новоселовка, Богуславка, Загрызово, Лозовая, три боестолкновения еще продолжаются.

На Лиманском направлении за день российские войска восемь раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Новоегоровки, Новолюбовки, Макеевки, Ямполовки и в направлении Серебрянки.

На Северском направлении подразделения Сил обороны отбили две атаки вражеских войск неподалеку Белогоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении наши войска отражали две атаки противника в районах населенных пунктов Предтечино и Часов Яр, одна атака еще не завершена.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня восемь раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Торецка и Крымского.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 39 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов - в районах Зеленого Поля, Тарасовки, Успеновки, Елизаветовки, Водяного Второго, Миролюбовки, Луча, Котляровки, Алексеевки, Дачного и Улаклов, два боестолкновения еще продолжаются.

"По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 156 и ранили 195 оккупантов на данном направлении; уничтожили один танк, две самоходные артиллерийские установки, 16 единиц автомобильной техники, две радиолокационные станции, один мотоцикл, также нанесли повреждения РСЗО БМ-21 "Град", миномету и двум пушкам оккупантов", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении захватчики совершили одну атаку позиций украинских войск, противник пытался продвинуться в направлении Константинополя.

На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиаудар в районе Новополя.

На Ореховском направлении состоялось одно боестолкновение в районе Каменского.

На Приднепровском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили, однако нанесли авиаудар по району Херсона.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Сегодня украинские воины отражали 12 атак захватнической армии на этом направлении, в настоящее время пять боестолкновений продолжается, кроме того, авиация врага нанесла по собственной территории 16 авиаударов, сбросив при этом 21 КАБ, также враг совершил 363 обстрелы населенных пунктов и позиций наших войск (в том числе 2 - с РСЗО).

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.