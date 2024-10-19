Генштаб о ситуации на фронте: за сутки более 70 боев, враг активен на трех направлениях

По состоянию на 16:00, 19 октября, на фронте с начала суток зафиксировано 71 бой. Особенно активность врага заметна на Кураховском, Купянском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы

От террористических атак вражеской артиллерии пострадала Сеньковка Черниговской области, на Шостку враг сбросил четыре авиабомбы, к сожалению, есть погибшие и раненые. Также противник нанес 24 авиационных удара по территории Курской области, применив 34 КАБ.

Ситуация на фронтах

В Генштабе рассказали, что враг применяет все силы и средства для достижения своих целей. Однако украинские защитники останавливают противника, держат рубежи и разрушают планы россиян.

В частности, сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты шесть раз штурмовали оборонительные рубежи украинского войска в районе Старицы и Волчанска. В настоящее время в четырех локациях продолжаются боевые столкновения.

На Купянском направлении противник девять раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Кучеривки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой, пять боев продолжается. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила пять атак на позиции украинцев в районах Новомихайловки, Грековки, Тернов и Серебрянки. Бои продолжаются.

На Краматорском направлении захватчики совершали штурмовые действия позиций нашего войска вблизи Андреевки и Ступочек. Атаки врага отбиты.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил атаку в направлении Александро-Шультиного, сбросил управляемые авиационные бомбы на Торецк и Екатериновку.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли восемь попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча и Селидового. Силы обороны сдерживают давление, и в настоящее время отбили пять атак противника, три атаки - еще продолжается. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Звездного, Новодмитровки, Желаеного Второго, Горняка, Георгиевки, Максимильяновки, Антоновки и Екатериновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе за сегодняшний день отбиты семь из 21 атаки оккупационной армии. Идут ожесточенные бои.

На Времивском направлении противник, при поддержке авиации, дважды шел на штурм позиций наших подразделений недалеко от Новоукраинки и Богоявленки. Продолжается два боя. Вражеская авиация нанесла удар управляемой авиационной бомбой по Богоявленке.

На Ореховском направлении украинскими подразделениями отражены две попытки оккупантов атаковать наши позиции вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении захватчик не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, так сегодня россиянами было совершено пять атакующих действий, в настоящее время один бой продолжается.