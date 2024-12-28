Генштаб о ситуации на фронте: за сутки почти 4000 обстрелов

С начала суток по линии фронта произошло 149 боевых столкновений. Тем временем российские военные совершили почти 3,8 тысячи обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.
Генштаб заявил, что российские захватчики за сегодня привлекли для поражения уже 765 дронов-камикадзе.
"Сегодня стоит отметить воинов 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады, 38-й отдельной бригады морской пехоты, 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, 126-й отдельной бригады территориальной обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике", - отметили в Генштабе.
На Харьковском направлении противник три раза без успеха штурмовал позиции украинских подразделений в районе Волчанска.
На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Глушковки и Лозовой. Украинские защитники остановили три вражеские атаки. Еще одно боестолкновение продолжается.
На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Первомайского, Надежды, Твердохлебового, Копанок, Новоегоровки, Новоплатоновки и Макеевки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении враг 14 раз штурмовал позиции украинских военных вблизи Ступочек и Часового Яра. Два боестолкновения продолжаются.
На Торецком направлении украинские воины отбили три атаки противника в районе Торецка и Щербиновки. Еще два боестолкновения продолжаются.
На Покровском направлении с начала этих суток противник 48 раз атаковал в районах Зеленое Поле, Волково, Новоелизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Покровск, Новый Труд, Первое Мая и Шевченко. Наши защитники отбили 30 штурмов. 18 атак продолжается.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, украинские воины обезвредили 425 оккупантов, из них 201 - безвозвратно. Также уничтожено:
На Кураховском направлении враг осуществил 17 попыток прорвать нашу оборону вблизи Петропавловки, Украинки, Курахово и Дачного. Одиннадцать боестолкновений завершены, еще шесть - до сих пор продолжаются.
На Времовском направлении противник 11 раз атаковал украинские подразделения возле Константинопольского, Великой Новоселки и Времовки. Один бой идет до сих пор.
На Приднепровском направлении наши войска отбили одну атаку, противник успеха не имел.
В Курской области украинские защитники сегодня отражали девять атак противника, в настоящее время продолжается один бой.
"На остальных направлениях - без особых изменений", - добавили в Генштабе.
Заметим, что за сутки, 27 декабря, на фронте зафиксировано более 160 боевых столкновений. Больше всего атак состоялись на Покровском направлении.
Ранее мы также писали, как выглядела ситуация на фронте днем 28 декабря.
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