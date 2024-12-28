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Более 80 боевых столкновений за день. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Украина, Суббота 28 декабря 2024 16:40
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Более 80 боевых столкновений за день. Генштаб рассказал о ситуации на фронте Фото: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте на 28 декабря (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В течение суток 28 декабря на фронте зафиксировано уже более 80 боевых столкновений. Оккупанты продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 82. Украинские защитники принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории", - пояснили военные.

По данным Генштаба, сегодня от огня вражеской артиллерии, минометов, пострадали, в частности, общины населенных пунктов Петрушевка, Шалигино, Новая Гута и Белая Береза Сумской области.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении противник один раз штурмовал позиции украинских подразделений, в районе Волчанска. Сейчас там идет бой.

На Купянском направлении российские оккупанты один раз атаковали Силы обороны в районе Глушковки, боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 13 атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Первомайского, Копанок, Новоегоровки, Новоплатоновки и Макеевки. Семь боев еще продолжаются.

Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают семь вражеских атак в направлении Ступочек и Часового Яра. Пять атак уже завершились без успеха для оккупантов.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 33 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Покровск, Новый Труд, Первое Мая и Шевченко.

Силы обороны сдерживают натиск и отбили 25 атак противника, восемь боестолкновений еще продолжаются. Наиболее активен враг в районе Даченского, где произошло семь боестолкновений.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 13 раз вблизи Петропавловки, Украинки, Курахово и Дачного. Семь попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбито.

На Времовском направлении состоялось девять вражеских атак неподалеку населенных пунктов Константинопольское, Великая Новоселка и Времовка. Четыре боя еще продолжаются.

На Северском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях оккупационные войска активных действий не совершали.

В Курской области украинские защитники отражают пять атак противника.

"На остальных направлениях - без особых изменений", - отметили военные.

Заметим, что за сутки, 27 декабря, на фронте зафиксировано 162 боевых столкновения. Больше всего атак, более 50, произошли на Покровском направлении.

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Генштаб ВСУ Война России против Украины Оккупанты
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