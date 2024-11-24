Генштаб о ситуации на фронте: за сутки около 200 боев

Российские обстрелы

За сегодня враг нанес по территории Украины один ракетный удар (четыре ракеты), 48 авиаударов, сбросив 54 управляемых авиационных бомбы. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 540 дронов-камикадзе и осуществили более трех тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Казачьей Лопани, Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении агрессор проводил атаки возле Новомлынска, Колесниковки, Кругляковки, Сенькового и Лозовой. Украинские защитники остановили 11 вражеских атак, еще четыре продолжаются до сих пор. Также противник нанес авиаудар по Богуславке.

На Лиманском направлении российские захватчики 20 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Грековка, Новоегоровка, Терны, Ямполевка, Торское и Серебрянка. Также город Лиман оказался сегодня под ударами вражеских авиабомб.

На Краматорском направлении враг пытался идти вперед у Часов Яра и Ступочек. Силы обороны остановили четыре атаки захватчиков.

На Торецком направлении агрессор предпринял девять попыток продвинуться вперед в районах Дилиевки, Торецка и Щербиновки, получил отпор.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 41 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Григоровки, Даченского, Пустынки и Млечного. Наши защитники отбили 32 штурмовых действия врага, еще ведутся девять боев.

"По имеющимся данным в настоящее время потери врага на направлении составили 336 военнослужащих убитыми и ранеными, также украинские воины уничтожили два танка, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и артиллерийскую систему оккупантов", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении враг предпринял 57 попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Берестки, Солнцевка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Романовка, Елизаветовка и Ганивка. 50 боев завершено, еще семь - до сих пор продолжаются.

На Времивском направлении противник 14 раз атаковал наши подразделения возле Трудового, Новоселки и Макаровки, в настоящее время два боя продолжаются. По Великой Новоселке оккупанты сегодня наносили удары КАБами и неуправляемыми авиационными ракетами.

На Приднепровском направлении войска захватчиков предприняли четыре безрезультативных попытки вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Понесли потери и отступили. Враг ударил по Николаевке неуправляемыми ракетами.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Также продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает уничтожать управляемыми авиационными бомбами свои села и города, украинские воины с начала суток отразили 21 атаку врага, бои продолжаются.

"Сегодня стоит отметить воинов 124-й отдельной бригады территориальной обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике", - резюмировал Генштаб.