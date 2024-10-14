Генштаб о ситуации на фронте: за сутки почти 190 боев, три направления самые горячие

Российские обстрелы

Враг продолжает ежедневно обстреливать Украину. В частности, сегодня российские захватчики нанесли по территории нашей страны один ракетный удар и 38 авиаударов, сбросив 67 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, враг привлек для поражения более 400 дронов-камикадзе и произвел более 2250 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

В Генштабе отметили, что защитники Украины продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Так, в течение суток на Харьковском направлении противник дважды безуспешно штурмовал позиции наших подразделений в районе Тихого. В то же время авиация врага нанесла удар двумя авиабомбами по населенному пункту Гарбузы.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия возле Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Колесниковки, Голубовки, Петропавловки, Лозовой и Вишневого. Украинские защитники остановили шестнадцать вражеских атак. Еще девять боев продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 31 раз атаковали позиции Сил обороны недалеко от населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Грековка, Невское, Терны, Ямполевка, Торское и Заречное. Десять боев еще продолжаются.

На Северском направлении наши защитники отразили три штурма оккупационных войск в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг штурмовал наши позиции вблизи Орехово-Василовки и Дилиевки. Силы обороны остановили все атаки захватчиков.

На Торецком направлении произошло три боя. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений у Щербиновки. Здесь все атаки также завершились неудачей для окупантов.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 38 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Мирнограда, Лисовки, Селидового, Гродовки, Новотроицкого и Новопавловки. Наши защитники остановили все штурмовые действия противника.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено около 300 окупантов, из них 148 - безвозвратно. Также уничтожены пять БМП, четыре единицы автомобильной техники, один мотоцикл. Четыре БМП, две БМД и два БТР захватчиков были повреждены", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении враг предпринял 50 попыток прорвать нашу оборону вблизи населенных пунктов Измайловка, Горняк, Звездное, Кураховка, Цукурино, Новодмитровка, Новоселидовка, Антоновка, Константиновка, Екатериновка, Георгиевка и Водяное. 39 боеприкосновений завершено, еще одиннадцать - до сих пор продолжаются.

"На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили более 70 человек. Также уничтожены две боевые бронированные машины и повреждены два танка", - отметил Генштаб.

На Времивском и Гуляйпольском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако наносил авиаудары по Новодаровке и Шахтерскому.

На Ореховском направлении войска захватчиков два раза штурмовали позиции Сил обороны вблизи Малой Токмачки и Новоданиловки. Один бой еще продолжается.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Восемь неудачных штурмов совершено агрессором в течение дня.

На остальных направлениях без особых изменений.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своим селам и городам.

"Сегодня стоит отметить воинов 118-й отдельной механизированной бригады, 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, 60-й отдельной механизированной бригады, 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической , которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике", - резюмировали в Генштабе.