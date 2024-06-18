Генштаб о влиянии закона о мобилизации: позволит рассмотреть демобилизацию

Как отметили в парламенте, сегодня, 18 июня, комитет по вопросам национальной безопасности обороны и разведки провел совещание с представителями Генштаба и Минобороны. Один из ключевых вопросов - подготовка законопроекта о демобилизации.

Также на совещании обсудили первые результаты закона о мобилизации. Представители Генштаба подчеркнули, что документ очень положительно повлиял на ход мобилизации.

"Наметилась устойчивая тенденция к тому, чтобы вскоре выйти на такие показатели укомплектованности или создания военных подразделений, которые позволят ввести желаемые механизмы ротации, а в среднесрочной перспективе - рассматривать возможность демобилизации", - приводят в Раде слова представителей Генштаба.