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Генштаб о влиянии закона о мобилизации: позволит рассмотреть демобилизацию

Иллюстративное фото: в Генштабе сделали заявление о демобилизации (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Новый закон о мобилизации позволит ввести новые механизмы ротации и рассмотреть демобилизацию в среднесрочной перспективе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной рады.

Как отметили в парламенте, сегодня, 18 июня, комитет по вопросам национальной безопасности обороны и разведки провел совещание с представителями Генштаба и Минобороны. Один из ключевых вопросов - подготовка законопроекта о демобилизации. 

Также на совещании обсудили первые результаты закона о мобилизации. Представители Генштаба подчеркнули, что документ очень положительно повлиял на ход мобилизации. 

"Наметилась устойчивая тенденция к тому, чтобы вскоре выйти на такие показатели укомплектованности или создания военных подразделений, которые позволят ввести желаемые механизмы ротации, а в среднесрочной перспективе - рассматривать возможность демобилизации", - приводят в Раде слова представителей Генштаба. 

Что предшествовало

Напомним, изначально норма о демобилизации военнослужащих присутствовала в законопроекте о мобилизации, который внесли в Раду этой зимой.

В документе предлагали проводить демобилизацию военных после 36 месяцев службы по решению Ставки верховного главнокомандующего.

В таком виде документ прошел первое чтение. Но перед вторым чтением пункт о демобилизации убрали из документа.

Тогда источник РБК-Украина в комитете Верховной рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки рассказал, что вопрос демобилизации будут рассматривать отдельно.

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