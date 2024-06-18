Генштаб о влиянии закона о мобилизации: позволит рассмотреть демобилизацию

Новый закон о мобилизации позволит ввести новые механизмы ротации и рассмотреть демобилизацию в среднесрочной перспективе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной рады.
Как отметили в парламенте, сегодня, 18 июня, комитет по вопросам национальной безопасности обороны и разведки провел совещание с представителями Генштаба и Минобороны. Один из ключевых вопросов - подготовка законопроекта о демобилизации.
Также на совещании обсудили первые результаты закона о мобилизации. Представители Генштаба подчеркнули, что документ очень положительно повлиял на ход мобилизации.
"Наметилась устойчивая тенденция к тому, чтобы вскоре выйти на такие показатели укомплектованности или создания военных подразделений, которые позволят ввести желаемые механизмы ротации, а в среднесрочной перспективе - рассматривать возможность демобилизации", - приводят в Раде слова представителей Генштаба.
Напомним, изначально норма о демобилизации военнослужащих присутствовала в законопроекте о мобилизации, который внесли в Раду этой зимой.
В документе предлагали проводить демобилизацию военных после 36 месяцев службы по решению Ставки верховного главнокомандующего.
В таком виде документ прошел первое чтение. Но перед вторым чтением пункт о демобилизации убрали из документа.
Тогда источник РБК-Украина в комитете Верховной рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки рассказал, что вопрос демобилизации будут рассматривать отдельно.
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