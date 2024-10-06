Генштаб рассказал, на каком направлении зафиксировано больше всего боев за сегодня

Вражеские обстрелы

В частности, от обстрелов с территории РФ и дальше страдают приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Сегодня от огня артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Александровка и Майское. К тому же россияне нанесли шесть авиационных ударов, применив семь КАБов по районам населенных пунктов Андреевка, Ободы, Екатериновка, Яструбино, Павловка.

При этом армия российских оккупантов продолжает сбрасывать авиабомбы на Курскую область. В настоящее время известно об 11 авиаударах с использованием 16 управляемых авиационных бомб.

Ситуация на фронтах

С начала суток на Харьковском направлении россияне совершили пять атак вблизи Старицы и Волчанска, возле которого продолжаются бои.

Кучеривка и Новоосиново на Купянском направлении были атакованы врагом три раза с начала сегодняшних суток, одна атака продолжается до сих пор. Кроме того, оккупанты нанесли авиационный удар управляемыми бомбами по районам Зеленого Гая и Первомайского.

Четырнадцать раз оккупанты пытались потеснить наших защитников с занимаемых позиций на Лиманском направлении вблизи Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Заречного, Торского, Григорьевки и Дибровы. Одиннадцать боев завершено, три - продолжаются.

Силы обороны отразили три атаки врага на Краматорском направлении недалеко от Белой Горы.

Авиационные удары управляемыми бомбами получили Дружба и Константиновка, которые на Торецком направлении. К тому же оккупанты совершили восемь атак возле Торецка и Щербиновки, возле которой наступательные действия противника продолжаются до сих пор.

Десять наступательных действий противника произошло на Покровском направлении. Россияне штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Мирноград, Лисовка, Крутый Яр и Селидово.

Напряженная ситуация на Кураховском направлении, где захватчики девять раз атаковали вблизи Новоселидового, Горняка, Цукуриного, Острого, Георгиевки и Константиновки. До сих пор идут два боя.

Штурмовой авиацией были атакованы Новодаровка и Полтавка на Времивском направлении, также противник провел три штурма оборонительных рубежей наших защитников вблизи Богоявленки и Золотой Нивы.

Две вражеские атаки отражены на Приднепровском направлении.

На других направлениях фронта ситуация без особых изменений.