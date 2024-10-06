Генштаб рассказал, на каком направлении зафиксировано больше всего боев за сегодня

По состоянию на 16:00, 6 сентября, наибольшее количество боев в течение суток зафиксировано на Лиманском направлении. В то же время, напряженной ситуация остается на Кураховском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.
В частности, от обстрелов с территории РФ и дальше страдают приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Сегодня от огня артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Александровка и Майское. К тому же россияне нанесли шесть авиационных ударов, применив семь КАБов по районам населенных пунктов Андреевка, Ободы, Екатериновка, Яструбино, Павловка.
При этом армия российских оккупантов продолжает сбрасывать авиабомбы на Курскую область. В настоящее время известно об 11 авиаударах с использованием 16 управляемых авиационных бомб.
С начала суток на Харьковском направлении россияне совершили пять атак вблизи Старицы и Волчанска, возле которого продолжаются бои.
Кучеривка и Новоосиново на Купянском направлении были атакованы врагом три раза с начала сегодняшних суток, одна атака продолжается до сих пор. Кроме того, оккупанты нанесли авиационный удар управляемыми бомбами по районам Зеленого Гая и Первомайского.
Четырнадцать раз оккупанты пытались потеснить наших защитников с занимаемых позиций на Лиманском направлении вблизи Дружелюбовки, Невского, Новосадового, Заречного, Торского, Григорьевки и Дибровы. Одиннадцать боев завершено, три - продолжаются.
Силы обороны отразили три атаки врага на Краматорском направлении недалеко от Белой Горы.
Авиационные удары управляемыми бомбами получили Дружба и Константиновка, которые на Торецком направлении. К тому же оккупанты совершили восемь атак возле Торецка и Щербиновки, возле которой наступательные действия противника продолжаются до сих пор.
Десять наступательных действий противника произошло на Покровском направлении. Россияне штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Мирноград, Лисовка, Крутый Яр и Селидово.
Напряженная ситуация на Кураховском направлении, где захватчики девять раз атаковали вблизи Новоселидового, Горняка, Цукуриного, Острого, Георгиевки и Константиновки. До сих пор идут два боя.
Штурмовой авиацией были атакованы Новодаровка и Полтавка на Времивском направлении, также противник провел три штурма оборонительных рубежей наших защитников вблизи Богоявленки и Золотой Нивы.
Две вражеские атаки отражены на Приднепровском направлении.
На других направлениях фронта ситуация без особых изменений.
Напомним, что за прошедшие сутки военные зафиксировали на фронте 169 боевых столкновений.
Также за 5 октября РФ потеряла в войне против Украины 1250 солдат, и вдобавок ВСУ уничтожили 101 единицу автотехники и 55 артсистем.
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