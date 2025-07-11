Генштаб раскрыл потери РФ за минувшие сутки: более тысячи солдат и много техники

Ночная атака на Украину 11 июля

Заметим, что в ночь на 11 июля мониторинговые каналы зафиксировали, что Россия запустила небольшое количество дронов на территорию Украины.

Уже через некоторое время в Чугуеве Харьковской области прогремели взрывы. Как впоследствии стало известно, в результате очередного российского удара было повреждено здание больницы, из-за чего пострадали несколько человек.

Также взрывы прогремели в Николаеве. В городе из-за российской атаки вспыхнул пожар из-за атаки "Шахедов".

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