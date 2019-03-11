Генштаб: всі реактивні снаряди для РСЗВ переміщені в сховища

Потреба в захищених залізобетонних сховищах для укриття боєзапасів - 336 одиниць

В защищенные хранилища перемещены 100% снарядов реактивных систем залпового огня. Об этом заявил начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

В целом, по его словам, потребность в защищенных железобетонных хранилищах для укрытия боезапасов составляет 336 единиц.

"В защищенные хранилища перемещены 178 тыс. тонн ракет и боеприпасов, что позволило укрыть 100% реактивных снарядов к реактивным системам залпового огня и дефицитные номенклатуры боеприпасов", - заявил он.

По словам Шевцова, после возникновения чрезвычайных ситуаций на военных арсеналах строительство защищенных железобетонных хранилищ для укрытия боеприпасов были определены в качестве приоритета.

"Потребность Вооруженных сил Украины составляет около 336 таких хранилищ, учитывая то, что с 1991 по 2014 год 50% боеприпасов хранились на открытых площадках", - заявил он.

Сейчас, по его словам, для сохранения боезапасов была проведена значительная работа по рассредоточению боеприпасов, укрытию их в защищенные хранилища и эвакуации с территории левобережной Украины.

Напомним, Шевцов заявил, что для украинских предприятий, которые осуществляют ремонт военной техники и вооружения, остается критическим вопрос запчастей, которые производятся только в Российской Федерации.

Также в Генштабе заявили, что укомплектованность войск, привлеченных к ООС на Донбассе, основными образцами вооружения и военной техники составляет 99%.