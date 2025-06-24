Генштаб показал обновленную линию фронта: где продвигается враг, а где отбиты атаки

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара 17 ракетами и 36 авиационных ударов, сбросил 72 управляемые авиационные бомбы, также привлек 2861 дрон-камикадзе. Также враг совершил 6076 артиллерийских обстрелов, в том числе 103 - из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

Озерное, Малая Волчья Харьковской области;

Разино, Покровск, Новоторецкое, Полтавка, Малиновка, Воскресенка Донецкой области;

Новоселовка, Малая Токмачка Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 10 атак захватчиков. Также враг нанес 12 авиационных ударов, применив при этом 22 управляемые авиационные бомбы, и совершил 262 обстрела, восемь из которых - из реактивных систем залпового огня.



На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Двуречная, Глубокое, Волчанские Хутора, Красное Первое и Фиголевка.



На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Кругляковки и в направлениях Песчаного, Петропавловки.



На Лиманском направлении произошло 24 боевых столкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Редкодуб, Карповка, Колодязи и в направлениях Грековки, Зеленой Долины, Нового Мира, Ольговки.



На Северском направлении наши войска отбили одну атаку противника в районе Григорьевки.



На Краматорском направлении враг совершил 12 атак в районах Новомаркового, Часового Яра и в направлениях Николаевки, Ступочек, Приволья, Бондарного.



За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 27 раз атаковал украинские подразделения в районах Дилиевки, Щербиновки, Петровки, Яблоновки, Русиного Яра и в направлениях Плещеевки, Яблоновки.



На Покровском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 54 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Луч, Новоторецкое, Миролюбовка, Лисовка, Новоукраинка, Новосергиевка, Удачное, Мирноград, Алексеевка, Попов Яр, Малиновка, Коптеве и в направлениях Шахматного, Владимировки, Молодецкого, Сергеевки, Новопавловки.



На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 17 атак захватчиков в районах населенных пунктов Багатир, Новоселка, Запорожье, Перестройка, Комар, Мирное, Шевченко, Свободное Поле и в направлении Воскресенки.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском и Ореховском направлениях боевых столкновений не происходило.



На Приднепровском направлении вражеские подразделения шесть раз пытались продвинуться вперед - успеха не имели.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три средства ракетных войск и артиллерии и один пункт управления российских захватчиков.