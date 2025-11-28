Враг усилил штурмы, почти 250 боев за сутки: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

По данным Генштаба, враг нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктов один ракетный удар с применением одной ракеты, 53 авиационных удара, сбросив при этом 133 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 3470 обстрелов, из них 130 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2814 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Терноватое, Гуляйполе, Григорьевка Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло восемь боевых столкновений. Враг нанес пять авиационных ударов, применив при этом 11 управляемых авиабомб, и совершил 140 обстрелов, один из которых - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска, Амбарного и Двуречанского.

На Купянском направлении вчера состоялось шесть вражеских атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Петропавловка, Малая Шапковка, Песчаное, Новоплатоновка.

На Лиманском направлении враг провел 29 атак, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Новоегоровка, Среднее, Новоселовка, Шандриголовое, Торское и в сторону Нового Мира, Глущенково, Дружелюбовка, Ольговка, Ставки, Дробышево, Александровки.

На Славянском направлении за прошедшие сутки наши защитники остановили 13 вражеских попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка, Выемка, Федоровка и в направлении Закитного.

На Краматорском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районе Часового Яра и в сторону Бондарного.

На Константиновском направлении враг совершил 31 атаку в сторону Константиновки, Иванополье, Степановки и в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Уют, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономичное, Песчаное, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное и в направлениях Гришино и Новопавловки.

На Александровском направлении противник в течение минувших суток совершил 29 атак вблизи населенных пунктов Ялта, Андреевка-Клевцово, Вербовое, Привольное, Рыбное, Зеленый Гай, Поддубное, Вороное, Степное, Январское, Сосновка, Красногорское и в направлении Алексеевки.



На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 20 атак врага вблизи населенных пунктов Затишье, Сладкое, Красное и в сторону населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Варваровка, Гуляйполе.

На Ореховском направлении отбито 10 атак противника в сторону Малой Токмачки, Новоандреевки, Степногорска, Приморского и в районе Каменского и Степного.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.