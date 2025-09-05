Генштаб показал новые карты: где идут самые ожесточенные бои в Украине

На фронте за последние сутки зафиксировали 172 боестолкновения. Самым активным направлением остается Покровский, где украинские защитники отбили 47 штурмов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За сутки российские войска нанесли два ракетных и 78 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 136 управляемых авиабомб.
Кроме того, противник совершил 4861 обстрел по позициям украинских военных и населенных пунктах, в том числе 80 из реактивных систем залпового огня. Для ударов враг привлек 5607 дронов-камикадзе.
Под авиационные атаки попали районы населенных пунктов Железный Мост Черниговской области, Белогорье, Степногорск и Красная Криница в Запорожье, а также Казацкое Херсонской области.
В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, пункт управления, четыре пункта управления БпЛА и пять артиллерийских систем противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян. За прошедшие сутки противник нанес 15 авиационных ударов, в целом сбросил 33 управляемые авиационные бомбы и совершил 249 артиллерийских обстрелов, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили восемь атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка и Красное Первое.
На Купянском направлении вчера состоялось девять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Боровская Андреевка и в направлениях Купянска, Петропавловки и Новоплатоновки.
На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи, Торское, Новомихайловка и в направлениях Нового Мира, Шандриголово.
На Северском направлении Силы обороны отбили 28 атак противника вблизи Григорьевки, Серебрянки и в сторону Ямполя, Дроновки, Северска и Выемки.
На Краматорском направлении вчера произошло девять боевых столкновений. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенных пунктов Бондарное, Веролюбовка, Александро-Шультино и Ступочки.
На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр и Полтавка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Кучеров Яр, Рубежное, Никаноровка, Ивановка, Маяк, Родинское, Сухой Яр, Зверево, Миролюбовка, Котлиное, Новоэкономичное, Луч, Покровск, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки и Балагана.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Филия, Январское, Камышеваха, Воскресенка, Малиевка, Темировка, Зеленый Гай и Ольговское.
На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.
На Ореховском направлении произошло три боестолкновения в районах Каменского и Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки в направлении населенного пункта Антоновка.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
За прошедшие сутки российская армия потеряла около 810 военных.
Украинские защитники также уничтожили два танка, две бронированные машины, 50 артиллерийских систем, одну РСЗО и одно средство противовоздушной обороны.
Кроме того, было ликвидировано 222 беспилотника оперативно-тактического уровня и 139 единиц автомобильной техники врага.