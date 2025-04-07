Генштаб показал новые карты боев: 53 атаки рф на Покровском направлении за сутки

За прошедшие сутки в Украине вдоль всей линии фронта было зафиксировано 165 боевых столкновений. Одно из которых было на Приднепровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением 23 ракет, а также 90 авиаударов, в частности, сбросил 158 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил более 5600 обстрелов, из них 149 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2112 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов:

Краснополье, Турья Сумской области;

Березовка, Казачья Лопань, Золочев, Двуречанское Харьковской области;

Бересток, Покровск, Заря, Гродовка, Котлино, Новопавловка, Отрадное, Комар, Мирное Донецкой области;

Гуляйполе, Новопавловка, Орехов, Новоандреевка Запорожской области.

Ситуация на фронтах

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло два боестолкновения в районе Волчанска и в направлении Каменки.



На Купянском направлении за сутки зафиксировано восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка, Богуславка, Загрызово.



На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новое, Колодязи, Ямполовка, Надежда и в направлениях Новомихайловки, Новосергиевки, Торского, Редкодуба.



На Северском направлении за прошедшие сутки произошло два боестолкновения вблизи Белогоровки. Все попытки врага продвинуться вперед были успешно отражены нашими защитниками.



На Краматорском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили.



На Торецком направлении враг совершил 18 атак в районах Дачного, Дилиевки, Торецка и Леонидовки.



На Покровском направлении наши защитники остановили 53 атаки агрессора неподалеку населенных пунктов Сухая Балка, Калиновое, Удачное, Серебряное, Елизаветовка, Лисовка, Котляровка, Преображенка, Андреевка, Богдановка, Водяное Второе, Котлино, Успеновка.



На Новопавловском направлении Силы обороны отбили девять вражеских штурмов вблизи Разлива, Константинополя, Веселого и Бурлацкого.



Противник трижды атаковал позиции наших защитников, в районах Привольного и Свободного Поля на Гуляйпольском направлении.



На Ореховском направлении, в районах Щербаков, Малых Щербаков и Каменского, захватчики совершили четыре тщетные атаки на позиции наших защитников.



Одну неудачную попытку противника пройти к позициям украинцев отбили наши защитники на Приднепровском направлении.



На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 35 атак противника. Враг совершил 212 артиллерийских обстрелов, из них 13 - из реактивных систем залпового огня. Также нанесено 16 авиационных ударов, во время которых было сброшено 27 управляемых авиабомб.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери россиян

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1350 человек. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 25 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, 28 дронов оперативно-тактического уровня, 15 ракет, 70 единиц автомобильной техники и единицу специальной техники оккупантов.